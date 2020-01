Playoffs NFL: los favoritos en Las Vegas y las mejores apuestas de la ronda de comodines

Titans sobre Patriots es una jugada interesante, pero mejor piénsalo dos veces

Con suspenso y muchas historias fascinantes por desarrollarse, arrancan este fin de semana los playoffs de la NFL con la ronda de comodines.

Ningún tema domina más la atención que el posible final de la carrera de Tom Brady como líder de los New England Patriots, y aunque en principio esto suena exagerado no debe darse por un hecho que el seis veces ganador del Super Bowl seguirá con los Pats. Más allá de situaciones contractuales, el legendario quarterback ha tenido tal vez su temporada más frustante en la NFL.

Pero hay otras grandes preguntas en el aire: ¿Pueden los Buffalo Bills convertirse en el caballo negro de la AFC? ¿Son los New Orleans Saints el verdadero equipo a vencer de la NFC? ¿Se han calentado los Philadelphia Eagles en el mejor momento?

Este es el menú de la ronda de comodines y las mejores apuestas a considerar:

Ronda de comodines

Sábado, 4:35 pm ET (AFC)

Buffalo Bills (10-6) en Houston Texans (10-6)

La diversión empezará en Houston, donde el esperado retorno de J.J. Watt seguro que será un impulso emocional para los Texans. El duelo será entre el explosivo ataque por pase que dirige Deshaun Watson en contra de la defensa de los Bills. Buffalo dominará el partido, pero Watson se las arreglará en los últimos instantes ante un equipo inexperto para robar el triunfo.

En Las Vegas: Houston -2.5/Pronóstico: Houston 20-18

Sábado, 8:15 pm ET (AFC)

Tennessee Titans (9-7) en New England Patriots (12-4)

No se puede negar que los Pats están en una posición incómoda: carecen de “playmakers”, Julian Edelman está muy golpeado y la defensa, aunque aún la No. 1, ha dejado de maniatar a la oposición. Aún así es ingenuo apostar en contra de Bill Belichick y los campeones, sobre todo porque los Titans, aunque fuertes, no son confiables.

En Las Vegas: New England -5/Pronóstico: New England 26-20

Domingo, 1:05 pm ET (NFC)

Minnesota Vikings (10-6) en New Orleans Saints (13-3)

Es cierto que los Saints han perdido algunos juegos en el Superdome, pero no hay forma de que los Vikings puedan salir vivos el domingo ante un conjunto muy completo, inteligente y hambriento. Este será el duelo menos cerrado de los comodines, tal y como se espera en las casas de apuestas.

En Las Vegas: New Orleans -7.5/Pronóstico: New Orleans 35-22

Domingo, 4:40 pm ET (NFC)

Seattle Seahawks (11-5) en Philadelphia Eagles (9-7)

Hombre por hombre los Seahawks son un mejor conjunto que los Eagles, a quienes vencieron 17-9 hace cinco semanas. Pero las cosas han cambiado: Seattle ha perdido tres de sus anteriores cuatro juegos mientras Philadelphia se ha enrachado con cuatro triunfos en fila y ha alcanzando su mejor nivel a pesar de ausencias en la ofensiva. Será la única relativa sorpresa del fin de semana.

En Las Vegas: Seattle -1.5/Pronóstico: Philadelphia 23-21

Descansan esta semana Baltimore y Kansas City en la AFC, y San Francisco y Green Bay en la NFC.