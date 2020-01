Video: José Manuel Figueroa sufre caída de caballo durante presentación

El hijo de Joan Sebastian tuvo un accidente con las monturas de su animal

José Manuel Figueroa empezó el año con el pie izquierdo, ya que se cayó de su caballo durante una presentación en el Estado de México.

Fue durante un show el 1 de enero en la localidad de Texcaltitlán donde el hijo de Joan Sebastian tuvo un accidente con las monturas de su animal, por lo que besó el suelo.

“Algunas personas han responsabilizado a la pirotecnia y no, yo tengo a los caballos preparados para eso y saben qué hacer con la pirotecnia.

“Honestamente yo no trabajé mucho con ellos antes del espectáculo, por lo que estaban tiesos porque estaba frío“, dijo en una transmisión en vivió en Instagram.

En el clip se puede ver que “Figo” no tiene ningún golpe y no le echa la culpa ni a “Gardel”, su caballo, ni a la gente que trabaja con él.

“A la hora de entrar al redondel y francamente por el desgasto de la montura, se rompió la montura, evidentemente siempre se les da mantenimiento, porque el caballo suda y ese sudor es corrosivo para la piel de la silla, que va pegada a su cuerpo. Así fue como se dio el accidente“, explicó.

A pesar de encontrarse bien, Figueroa está consciente que la caída pudo haber sido mortal.

“El caballo casi me pasa por encima, pero yo sabía que la pirotecnia podía hacer que mi caballo arrancara a correr, afortunadamente me hizo caso y me devuelve el amor que le invertí… ni modo me tocó a mí”, aseveró.

ASÍ LO DIJO

“El público estaba espectacular, nos reímos de lo que paso, ni el chingadazo se me va olvidar y de alguna manera es una forma hermosa de empezar el año, besando el escenario”.

José Manuel Figueroa, Cantante.

POR: Elizabeth García