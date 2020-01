Jailyne Ojeda y su movimiento de caderas con ceñidos leggins azules

La mexicana volvió a elevar la temperatura con un infartante video

Jailyne Ojeda es desde hace algún tiempo una de las chicas favoritas de Instagram gracias a su curvilínea figura que no duda en presumir con sus millones de followers.

En esta ocasión, la modelo volvió a desatar bajas pasiones con un breve video donde se le puede ver enfundada con unos ceñidos leggins azules mientras sacude sus prominentes caderas.

“Add me on TikTok I’m verified now 🤪 JailyneOjeda”, escribió la mexicana en el clip que hasta el momento acumula más de un millón 605 mil visualizaciones y toda clase de halagos.

“Mamacita 😍😍”, “Cuerpazo 🔥🔥” y “El trasero más hermoso 🍑🙌🏼”, fueron tan solo algunos de los piropos.

Por si no fuera suficiente, hace un par de días Jailyne también publicó otro video bailando con unos jeans que se amoldaron a su anatomía y dejaron boquiabiertos a sus fervientes admiradores.