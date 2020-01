Tarjeta Roja: ¿Cómo se reforzaron los 4 ‘grandes’ de la Liga MX?

¿Qué calificación obtuvo cada uno de los equipos más populares de cara al Clausura 2020?

El torneo Clausura 2020 está a unto de comenzar y con ello las expectativas alrededor de los equipos más populares del país comienzan a subir como la espuma. América siempre favorito, Chivas con la ilusión a tope, Pumas remando contra corriente y Cruz Azul, bueno… siendo Cruz Azul.

Echemos un vistazo a los refuerzos que trajeron los 4 equipos grandes de la Liga MX:

Los Pumas de la Universidad, un equipo que lleva tiempo queriendo regresar a los primeros planos, pero el aspecto económico no le da para codearse con los más billetudos, sin embargo, trató de reforzarse lo mejor posible con seis altas significactivas: Jerónimo Rodríguez, Sebastián Saucedo, Favio Álvarez, Alejandro Mayorga , Johan Vásquez y Leonel López.

Michel se mantiene al frente del equipo y el timonel español hizo una limpia significativa para afrontar el próximo torneo en el que debe clasificarse a la liguilla sí o sí.

Calificación: 8

💹 ENCUESTA Con los refuerzos universitarios:

Jerónimo Rodríguez, Sebastián Saucedo, Favio Álvarez, Alejandro Mayorga, Johan Vázquez y Leonel López. ¿Pumas está para…? ❤Liguilla

💬Título

🔃Quedarse fuera de la "Fiesta Grande" pic.twitter.com/4xhz8DN6FP — Esto en Línea (@estoenlinea) January 9, 2020

Las Chivas fueron el equipo que más y mejor se reforzó de cara al próximo torneo, nueve refuerzos, muchos de ellos seleccionados nacionales hacen pensar que Peláez de verdad llegó a cambiarle la cara al rebaño, pero todavía no hay que echar campanas al vuelo.

Uriel Antuna, José Juan Macías, Cristian Calderón, José Madueña, el ‘gallito’ Vázquez, el ‘pocho’ Guzmán, Alexis Peña, Jesús Angulo y Ronaldo Cisneros con los nombre que traen ilusión a una afición que está impaciente.

Calificación: 9

Peláez llegó con la idea muy clara: hacer de nuevo campeón a Chivas. Tiene refuerzos en cada zona del campo, pero no a todos les alcanza para ser titulares desde el primer día. pic.twitter.com/UMU5VzNMkG — Rectángulo Verde (@RectanguloVerde) January 7, 2020

El América no tuvo demasiado tiempo de pretemporada para hacer fichajes escandalosos como normalmente nos tiene acostumbrados. Al contrario, lo más probable es que el equipo de Coapa pierda a su mejor hombre, Guido Rodríguez, quien casi con seguridad se irá al Betis español.

El ‘piojo’ Herrera sabe que si quiere competir tendrá que buscar mucho más refuerzos que solo a Alonso Escoboza y Luis Fuentes, la ventana de fichajes dura todo el mes y es casi un hecho que las águilas tratarán de apuntalar aún más su ya de por sí condición de favorito.

Calificación: 6.5

Por órdenes de Emilio Azcárraga, nuestro DT Miguel Herrera tendrá que ganar uno de los dos torneos que el América disputará en 2020. ¿Que torneo consideras que hay más oportunidades de ganar?🦅🤔 RT 🔄 Liga Clausura 2020

MG ❤️ CONCACAF pic.twitter.com/J57y83VUOW — Los Más Grandes🎙 (@LosMasGrandesMX) January 5, 2020

Cruz Azul ya no tiene margen de error, es imperativo un título de liga en este 2020 para la máquina celeste quien tuvo un torneo de pesadilla en el Apertura 2019. Sebastián Jurado, Pablo Ceppelini y Luis Romo arriban a un conjunto azul con urgencia de resultados.

La alta directiva de la máquina es quien tiene la última palabra pues dejaron ir a dos delanteros y no han podido contar ninguno, no cabe duda que no hay un mínimo de atención a los detalles.

Calificación: 7

Los REFUERZOS de Cruz Azul: ➡️ Pablo Ceppelini (27 años)

➡️ Sebastián Jurado (21)

➡️ Aké Loba (21)

➡️ Luis Romo (24) La Máquina, por primera vez, piensa a mediano y largo plazo en sus incorporaciones 🚂🔝 pic.twitter.com/4zc8xP8a2m — MIRREY BLUE 👑💙 (@MirreyBlue) January 1, 2020

Lee todas las columnas de Tarjeta Roja aquí