¿Lili Estefan en problemas? La flaca defiende a Alicia Machado en el drama con la hija de Myrka Dellanos

Lili reaccionó en Univision a la declaración de Alexa Dellanos en donde, supuestamente, ésta asegura que sólo se ha operado los senos y los labios...

Lili Estefan y Raúl de Molina conversaron sobre el escándalo y la controversia que se ha generado alrededor de Alicia Machado y Alexa Dellanos, luego de que la venezolana expresara su opinión sobre la apariencia física de la joven modelo, que ya en el pasado ha sido criticada por muchos, sobre todo porque la mayoría de sus curvas son, según dicen, gracias a la intervención de los cirujanos plásticos.

“Pobrecita muchacha”, escribió Alicia Machado en una publicación de Instagram del programa Suelta La Sopa. El mensaje completo de la venezolana reza de la siguiente manera:

“Pobre muchacha en lo que pise los 40’s no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá , ojalá lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que poco se ha ido descubriendo, la manera en la que belleza se esta desfigurando me da miedo . Que Dios la bendiga”.

Lili Estefan ha expuesto su opinión, dándole mucho hincapié a las palabras de Alicia Machado. “Lo que critica Alicia Machado es que chicas jóvenes -puede ser que -Alexa Dellanos- sea muy buena gente- pero la crítica es que chicas jóvenes, que a lo mejor no están al tanto del daño que se pudiesen hacer, dependiendo del cirujano, se están transformando los cuerpos a tal punto que parecen de otro planeta Rauli”.

“No parece natural… me dijeron que ella acaba de decir que lo único que se hizo son los senos y los labios”, comentó Lili. Mientras que Raúl reflexionó que ella probablemente también se operó el trasero.

Aquí las declaraciones de Lili Estefan junto a Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca.