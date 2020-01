Hermana de Julián Gil responde a Marjorie de Sousa y la tilda de calenturienta y vividora

View this post on Instagram

Así reacciona @patty_ramosco hermana de @juliangil ante comunicado de @marjodsousa : “Comienzo aclarando que el comunicado de la Sra MDS una vez más deja clara su esencia como su intenciones. Con que descaro aduce tener un “equipo que actúa con transparencia” cuando de más es sabido las artimañas que en el transcurso del proceso han utilizado, dejando claro que el sistema es corrupto y que lo último que buscan es el bienestar socio emocional de mi sobrino. Es increíble que el El Niño tenga casi 3 años y aún no a podido mi hermano estar 1 minuto a solas y de forma normal y saludable con el, a que le tiene miedo? Buena pregunta y con muchas respuestas a elegir basadas en su conducta y actos… Respecto a la apelación, por supuesto que se apeló porque a cuenta de que se le debe entregar el 20% de todos los ingresos? Cuando hasta el día de hoy el teatro de la enfermedad y enfermeras que podríamos asumir fuera el gasto mal alto, ni siquiera se a acreditado de forma correcta y legal, solo dio un recibo manuscrito jiji, ustedes creen que el se quedará de brazos cruzados cuando no puede tener a su hijo y encima debe dar una barbaridad de dinero? Ósea si Julian se ganará 100 mil dólares mensuales ella como si fuera socia recibiría 20 MIL DÓLARES MENSUALES Una mujer que no solo ni su esposa fue, recordemos que dicho por ella misma fue una relación fugaz DE UNA NOCHE, cosas que ocurren cuando eres calenturienta o muy vividora, en este caso AMBAS, cosas que solo se hacen cuando no tienes dignidad, cuando el odio te supera, cuando no tienes valores ni vergüenza. Esto no tomará 6/8 meses, en ves de preocuparse en escribir como quien se pone un parche antes de la herida, sabiendo lo que está haciendo…que esté clara que durará y se apelará y amparará lo que sea necesario, debería pensar en el daño socio emocional de por vida que le está causando a su hijo al condenarlo a ser huérfano de un padre vivo, podrá seguir mintiendo y usando sus torcidos recursos, el seguirá cumpliendo y luchando de forma honesta, porque al final las cosas caen por su #MALAMADRE “ #ABUSADORA #GOLDDIGGER #DESCARADA