Desaparece pareja de ancianos de Los Ángeles en Tijuana

Familiares y autoridades piden ayuda para localizarlos

Una pareja de ancianos, inmigrantes radicados al sur del área de Los Ángeles, fue reportada como desaparecida este lunes, luego de que familiares interpusieron una denuncia ante las autoridades mexicanas del estado de Baja California.

Jesús Rubén López Guillén, de 70 años de edad, y su esposa María Teresa López, de 65, viajaron desde Garden Grove, California, rumbo a la ciudad de Tijuana, a donde fueron a cobrar la renta de las propiedades que tienen allá.

Según informó la Fiscalía de Baja California, el pasado viernes 10 de enero, alrededor de las 7 de la mañana, el matrimonio salió de su casa en esa ciudad del condado de Orange, y se quedaron de ver con su yerno, quien iría con ellos al banco y después a una casa de cambio, para luego dirigirse a sus casas en la colonia Obrera de Tijuana, a cobrar el alquiler de sus inquilinos.

Según relató el familiar, su idea era regresar el mismo día a su casa en Garden Grove, pero ya no se ha sabido de ellos. Ni siquiera llegaron a cobrar a sus inquilinos.

La Policía de Tijuana sigue buscando a una pareja de migrantes radicados en Los Ángeles que el viernes viajó a esa ciudad fronteriza para cobrar unas rentas y desde entonces se encuentran desaparecidos.https://t.co/xhhKEloV6L — Univision Noticias (@UniNoticias) January 13, 2020

Después de cambiar el dinero a dólares, “iban a otras casas que tienen en renta en la colonia Obrera… Pero después de eso ya no se supo si cruzaron o no la frontera. Se les perdió la pista, ya no se tuvo contacto con ellos”, relató a la cadena Univision Raúl Gutiérrez, vocero de la Fiscalía.

La investigación sigue su curso, pues se comenta que no se tiene certeza de si la pareja cruzó de nuevo la frontera.

La Fiscalía está pidiendo la ayuda del público para encontrarlos. Jesús Rubén López Guillén pesa unos 60 kilos (132 libras) y 1.60 metros (5.2 pies) de altura. Calvo, de tez morena clara y bigote grueso. Padece diabetes. El día que se extravió vestía un pantalón negro.

María Teresa pesa 55 kilos (121 libras) y mide 1.65 metros (5.4 pies). Tez morena clara y cabello chino. Llevaba pantalón de mezclilla azul, sudadera rosa y aretes.