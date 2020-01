El exsecretario y exlegislador republicano que apoya a Biden. “En ningún caso” votaría a Trump

Ray LaHood criticó al presidente por "menospreciar a la gente"

El exsecretario de Transporte y exrepresentante republicano Ray LaHood diría a un medio de comunicación que respalda al exvicepresidente Joe Biden en su carrera hacia la Casa Blanca este 2020.

El político de Illinois dijo a The State Journal-Register que “en ningún caso” votaría por Donald Trump, antes de hacer público su respaldo a Biden. Para LaHood, el presidente “no es el tipo de político” y lo retó por “la forma en la que menosprecia a la gente“.

“He confluido con cada presidente desde Nixon”, dijo LaHood al citado diario. “Aunque no he estado de acuerdo con todos ellos en cada tema, cada una de esas personas -excepto Nixon- sobresalieron en un sentido que enorgulleció a nuestro país. […] Y este presidente no ha hecho eso”.

El hijo de LaHood, el representante republicano Darin LaHood es copresidente honorario de la campaña de Trump en Illinois. “Amo a mi hijo”, dijo el mayor de los LaHood al periódico. “Creo que ha hecho un trabajo fantástico. Probablemente mejor que el que yo hice. Y estoy muy orgulloso de él”.

LaHood también adelantó que participará en las primarias republicanas para poder votar a su hijo pero añadió que probablemente deje en blanco la boleta electoral de las presidenciales.

