Demi Lovato cantará el Himno Nacional durante el Superbowl LIV

La cantante regresa con fuerza tras la sobredósis que sufrió en 2018

El regreso de Demi Lovato a los escenarios viene con fuerza. Luego de que la cantante confirmara su participación en los Premios Grammy 2020, recientemente confirmó también que será la encargada de entonar el himno nacional en el Súper Bowl LIV, el próximo 2 de febrero.

“Singing the National Anthem at #SBLIV 🏈 🏈 🏈 See you in Miami 🌴 @NFL”

La cantante de pop viene de un 2019 muy complicado, tras la sobredósis que sufrió en 2018, la cuál la mantuvo fuera de los escenarios durante un largo tiempo, tratando de recuperar su salud tanto física como emocionalmente, sin embargo, en los últimos días se le ha visto entusiasmada con este regreso que ya la coloca como una de las figuras que han tenido el honor de entonar el himno nacional en el evento deportivo más importante a nivel global.

Lovato compartirá ya créditos con figuras como Pink, Lady Gaga, Alicia Keys, Kelly Clarkson, Christina Aguilera, Jennifer Hudson, Beyoncé o Cher, quienes ya han participado en el magno evento entonando el himno.

Además, este es un año importante para el Super Bowl, pues la NFL está cumpliendo 100 años de vida, por lo que se espera que sea un show especial, el cuál a medio tiempo contará con la participación de las estrellas latinas Jennifer López y Shakira.

El Super Bowl LIV se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, el próximo 2 de febrero, con los equipos aún por definirse.

