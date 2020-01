McGregor revela negociaciones para pelear con Manny Pacquiao

Todavía no pelea este fin de semana en el octágono -perdió la última vez en octubre de 2018-, y el irlandés Conor McGregor ya anda pensando en subir al cuadrilátero de boxeo nuevamente.

Resulta que el peleador que se embolsará este fin de semana varios millones de dólares en su regreso a UFC, cuando enfrentando a Donald Cerrone en el evento de UFC 246, reveló que le gustaría una revancha en boxeo contra Floyd Mayweather Jr. y también confesó que han existido negociaciones con el filipino Manny Pacquiao.

“Quiero mi revancha con Floyd (Mayweather), pero una pelea con (Manny) Pacquiao sería interesante, quiero ganar un campeonato mundial de box”, dijo el europeo en la conferencia de prensa que se realizó en Las Vegas, ciudad sede del combate que sostendrá contra Cerrone el sábado en la T-Mobile Arena.

Pacquiao es actualmente el monarca de peso Welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Esta misma semana, Conor le reveló a la cadena ESPN que ya se han dado pláticas para enfrentar a Pacquiao.

“Estoy abierto a disputar otros combates de boxeo. Por ejemplo, con Manny Pacquiao. En realidad, estamos cerca de firmar, hemos hablado de enfrentarnos. No puedo entrar en muchos detalles, pero le hemos hecho una oferta. Después me gustaría enfrentar a Paulie (Malignaggi). Me encantaría boxear con él. Me encantaría boxear de nuevo. Voy a hacerlo y voy a ganar un campeonato mundial de boxeo“, comentó.