Perdió la lengua por el cáncer, se la reconstruyeron con tejido de su pierna y cumplió su sueño de audicionar para Broadway

Elly Brown es un ejemplo para muchas personas por su incansable lucha contra el cáncer

Una bailarina y corista de Las Vegas, a quien le extirparon parte de la lengua después de ser diagnosticada con una forma agresiva de cáncer de boca, ha prometido seguir cantando.

Elly Brown, de 41 años, soñaba con Broadway desde el momento en que protagonizó la producción de ‘The King and I’ en la escuela secundaria.

Después de pasar varios años trabajando en cruceros como cantante de espectáculos y gerente de la compañía, decidió mudarse a Las Vegas, Nevada.

Todo le iba bien a nivel profesional y nada hacía presagiar lo que le iba a ocurrir. Descubrió que una mancha blanca en su lengua, que había tenido desde la escuela secundaria, era en realidad Liquen plano.

En ese momento, su dentista no le concedió demasiada importancia, ya que es bastante común, pero por si acaso recomendó hacer seguimiento.

Elley siguió con su vida como bailarina, también trabajaba como modelo, actriz y presentadora de shows en Las Vegas y Los Ángeles, ahorrando para el futuro.

Tal y como le aconsejó el dentista, siguió revisando su mancha en la lengua, hasta que un día su dentista vio algo, un bulto en su lengua.

“Mi cirujano oral lo dijo claro:”no me gusta cómo se ve eso “. No es algo que quieras escuchar. Lo analizó y, efectivamente, era cáncer oral en la parte posterior de mi lengua.”, dijo Elly al diario británico The Mirror.

Le extirparon el bulto y eso fue todo, no hubo ningún tipo de tratamiento adicional. Elly pudo seguir trabajando. Lo que no esperaba es el intenso dolor que empezó a sentir meses después.

Fue a revisión y su especialista en otorrinolaringología le dio el alta, le dijeron que debía tomar analgésicos.

Pero pasaron tres meses más y Elly vio que no podía con el dolor, tomaba Tylenol y Advil como si fueran golosinas.

“Volví al doctor y le exigí una biopsia, y efectivamente, el cáncer había regresado de forma muy agresiva”.

Elly tuvo que tomar una decisión muy difícil, debía extirparse parte de la lengua. Así que era su voz o su carrera.

“El cirujano realizó una hemi-glossectomía (extirpación de la mitad de la lengua) y reemplazó el hueso de la mandíbula que estaba en los márgenes del tumor con hueso de mi pierna derecha”. dijo Elly.

En lugar de que le faltara la lengua, los médicos construyeron un colgajo de músculo y piel extraídos de su pierna, lo que le dio a su ‘nueva lengua’ su propio suministro de sangre.

“Para hacer todo este trabajo, dejaron cicatrices en mi cuello, mi vientre (debido al tubo de alimentación), en mi pierna (sitio de donde sacaron el injerto de piel) y una cicatriz grande y larga que va desde el centro de mi labio inferior y recorre mi mandíbula hasta mi oreja “, relata la bailarina.

Los médicos también extirparon todos los ganglios linfáticos del lado izquierdo de Elly (a pesar de que resultaron negativos para el cáncer), solo como precaución.

Además de tener que usar un tubo de alimentación durante 5 meses, la cirugía dejó la cara de Elly muy hinchada, lo que le dificultaba beber y hablar fácilmente.

Elly se sometió a 30 rondas de radiación y dos rondas de quimioterapia (cisplatino), para atacar el cáncer agresivo, al principio requirió una silla de ruedas, pero finalmente pudo caminar.

“Las cicatrices las tendré de por vida. Me sacaron cuatro de mis dientes posteriores para alcanzar el tumor, por lo que solo puedo masticar por mi lado derecho, lo que inhibe aún más mi capacidad para comer y aumentar de peso.

Los médicos rara vez le dicen a las personas todos los aspectos de lo que les va a pasar en un día en particular, porque no pueden, si les contaran todo a la vez, muchos estarían tan molestos que simplemente evitarían la cirugía.

Pero esa cirugía me salvó la vida. Hubiera muerto sin ella”, relata Elly.