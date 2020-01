Se acabaron los colores: el transporte de Metro será identificado por letras

Autoridades aseguran que el sistema será mejor; los usuarios aún se acostumbran a la idea del cambio

Las líneas del Metro dejarán de distinguirse por colores para identificar las diversas rutas de los trenes y empezará a utilizar letras, con el objetivo de no limitar el crecimiento del sistema de transporte.

Al utilizar el alfabeto se amplían las posibilidades de desarrollo, indican las autoridades, aunque se omitirá el uso de algunas letras —como la H, usada en los mapas para encontrar hospitales, y la I, de

información.

Las primeras en cambiar fueron las líneas Azul y Expo, que ahora empiezan a darse a conocer como A y E respectivamente; las demás serán modificadas en los próximos meses.

“Nunca he escuchado que a la línea Expo la llamen E, pero a la línea Azul sí he empezado a escuchar que le dicen A… [A los pasajeros] nos va a tomar tiempo para que nuestro oído se acostumbre a las letras”, dijo Roy Wojahn, un hombre retirado que es voluntario en el kiosco de información en Union Station.

“Estamos viviendo una lenta transición”.

“Nadie de Metro ha venido a decirnos estas cosas, hemos tenido que enterarnos a través de los medios de comunicación”, agregó.

Entre los viajeros del tren, la noticia del cambio también ha sido una sorpresa, ya que no estaban informados sobre los ajustes que se realizarán, aunque estos se harán por fases.

“Yo siempre uso la Línea Verde, la que viene de Sylmar, y ya me acostumbré a llamarle por el color.

Quizás a los jóvenes no se les hace difícil, pero a las personas mayores [como yo] sí… Yo apenas me estaba aprendiendo los colores”, opinó María Esther Salas, una mexicana que vive en Los Ángeles y que usa el transporte público de forma esporádica.

De la misma manera opinó, Dolores Jauregui, de ascendencia mexicana: “Uno identifica todo por colores y la verdad, va a ser difícil, porque va a generar confusión. Las personas somos más visuales y ahora tendremos que buscar una letra y eso puede ser más difícil”.

Metro, a través de su portal elpasajero.metro.net, explicó que en la etapa de transición se espera que todas las estaciones actualicen sus letreros; no obstante todavía se va a poder ver el color y la letra para facilitar el proceso de cambio en la comunidad.

Menos confusión

El servicio de transportes informó que, en parte, el cambio se realiza para evitar confusión entre los pasajeros ya que en algunos mapas no se pueden distinguir bien los colores.

Para Raúl Martínez, de 33 años de edad, el nuevo formato de Metro es algo positivo, ya que podría ayudar a que el sistema de transportes sea más ordenado.

“Va a ser algo nuevo para todos, solo hay que estar más pendientes para no perdernos”, aseguró el mexicano que usa el transporte público todos los días para viajar desde su casa en Pasadena hasta su trabajo en la ciudad de Duarte.

“Yo creo que va a ser más fácil con las letras… A veces los colores no se ven bien, además, ahora todo está en el celular, no hay cómo perderse”, agregó.

Como este joven, muchos usuarios indicaron que esta transición no parece que va a provocar mucho caos en la rutina de los pasajeros.

“Si va a seguir el mismo recorrido como lo hace ahora no creo que haya ningún problema… Lo que sí me preocuparía es que con estos cambios vengan otros, como que suban los precios [de los viajes] o cambien la ruta, pero con el cambio de letras no veo gran problema”, comentó Ana Flores, de 25 años de edad y quien también usa el transporte público.

Esta guatemalteca también dijo que no se había enterado del cambio a pesar de usar el servicio todos los días, sobre todo la línea Dorada y la línea A —antes Azul.

Por su parte, Esther Alvear, de 71 años, indicó que este proceso no le preocupa, ya que es para mejorar el sistema.

“Yo he usado el Metro toda la vida y no creo que esto me vaya a afectar, solo es cosa de aprender y acostumbrarse, además parece que va a ser para que todo esto del transporte mejore”, dijo.

El cambio empezará a ser más evidente con el paso de los días.

Los nuevos nombres de las líneas de Metro son:

A para la Línea Azul

B para la Línea Roja

C para la Línea Verde

D para la Línea Morada

E para la Línea Expo

G para la Línea Anaranjada

J para la Línea Plateada

L para la Línea Dorada

Es bueno saber que…

Eventualmente la línea Dorada desaparecerá una vez que el Regional Connector sea inaugurado, ya que ésta la enlazará con las líneas Azul, y Expo.

Con este proyecto, se podrá viajar desde Azusa a Long Beach y desde el Este de LA hasta Santa Mónica sin tener que hacer transferencias de tren.

Se espera que el Regional Connector esté listo en 2022.