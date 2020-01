“Por favor, no más besos”: la imagen de Enrique Iglesias con sus mellizos que derrite Instagram

El padre más divertido y cariñoso

“Please, no more kisses” (Por favor, no más besos), así fue como tituló Enrique Iglesias la tierna foto que le está dando la vuelta a la red.

El hijo de Isabel Presley y Julio Iglesias se mostró como un padre juguetón con Nicholas y Lucy en la piscina, los mellizos que tuvo con Anna Kournikova.

Hasta la hermana del cantante, Ana Boyer, se derritió con la ternura de la imagen.

Enrique y Anna han logrado construir uno de los hogares más sólidos de la comunidad artística. A pesar del bombardeo mediático, los chismes y los rumores, son felices padres.