5 alertas sobre operativos de ICE en lugares de trabajo

Este año, 'La Migra' mantiene su esfuerzos para indagar a empresas

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantendrá este año sus investigaciones y operativos en espacios de trabajo para ubicar a empleadores que contratan a indocumentados y perseguir administrativa y penalmente a quienes cometan fraude con permisos laborales.

La portavoz de esa agencia, Lauren Mack, confirmó a NBC News que este año fiscal, que comenzó en octubre de 2019, se han iniciado varias auditorías del Formulario I-9.

Los espertos en inmigración señalan que los esfuerzos de ICE siguen a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, “Comprar estadounidense, contratar a estadounidenses”.

“En virtud de esa orden ejecutiva, que llamamos BAHA, en abril de 2017, el presidente Trump dijo: ‘Quiero que el gobierno examine nuestras prácticas de inmigración basadas en el empleo, las leyes, las regulaciones, las políticas, vea donde podemos ajustar las cosas un poco más, por lo que estamos protegiendo a los trabajadores estadounidenses’. Entonces, en parte, el gobierno aumentó el número de auditorías I-9 que estaban realizando”, dijo la abogada Kimberley Robidoux a la televisora.

El reporte indica que Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de ICE, realizó más de 1,500 arrestos relacionados con el trabajo en 2018, en comparación con solo 172 el año anterior.

Robidoux dijo que el gobierno tiende a apuntar a comunidades específicas.

“Ellos (ICE) harán más auditorías de las empresas de construcción y de la industria hotelera, por lo que generalmente pensamos que podría haber más trabajadores indocumentado”, reconoció.

Otros abogados, como la firma Dickinson Wright destaca en un análisis publicado en lexology.com, que los empleadores serían también responsables en caso de una redada.

1. Las industrias.- Los expertos reconocen que las empresas de la construcción, hoteleras, restauranteras y de servicios generales (como limpieza y jardinería), así como fábricas serían las principales a investigar por ICE.

2. Hacerse “de la vista gorda”.- Un empleado de recursos humanos en esta situación estaría eligiendo exponerse a un enjuiciamiento criminal. El personal de recursos humanos debe documentar las inquietudes ante la gerencia por escrito y no participar en una política para ocultar fallas en la contratación de personal, ya que podría acarrearles hasta $3,000 dólares de multa por cada empleado no autorizado y seis meses o más de cárcel.

3. Fraude.- Si un empleador realmente “sabe” que un trabajador tiene un documento de identidad falso podría tener serios problemas, ya que la autoridad migratoria requiere que un empleador revise los papeles con el Formulario I-9 que establecen la identidad y/o la Autorización de Empleo con la persona que presenta los documentos.

4. El desconocimiento de documentos.- Los empleadores no están sujetos al estándar de expertos en documentos forenses, es decir, deben aceptar documentos que razonablemente parezcan genuinos y que se relacionen con la persona que los presenta. Los abogado consideran que es posible pensar que una “green card” o una tarjeta de la Seguridad Social, por ejemplo, es legítima cuando no lo es. Es posible que un empleador no sepa hasta que los agentes de ICE realmente audita los Formularios I-9.

4. Empleados temporales.- Si un empleador contrata trabajadores temporales a través de una agencia de personal debe asegurarse de que éstos tiene permisos para laborar en EEUU solicitando el Formulario I-9. Si un empleador sabe que una agencia de personal le está enviando trabajadores no autorizados –y aún así los acepta– está sujeto a posibles sanciones penales.

Los abogados sugieren a empleados realizar auditorías constantes para asegurarse de que los documentos de sus empleados son originales.