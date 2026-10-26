Trump intensifica ataques contra Abdul El-Sayed y exige detector de metales si llega al Senado

El presidente Donald Trump intensificó sus ataques contra Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Michigan, al cuestionar su lealtad a Estados Unidos y afirmar, sin presentar pruebas, que mantiene vínculos con grupos extremistas islámicos.

Durante un mitin en Port Huron, cerca de la frontera con Canadá, Trump sostuvo que el aspirante debería someterse a controles de seguridad si consigue ganar las elecciones del 3 de noviembre, en una contienda que podría resultar decisiva para el futuro de la mayoría republicana en la Cámara Alta.

“Él sería el único senador que tendrá que pasar por un detector de metales antes de que se le permita entrar al Senado. Quiero que haya un detector de metales para él”, declaró el mandatario, quien calificó al candidato de “yihadista” y lo acusó de estar “del lado de los terroristas”.

Trump también comparó la controversia con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y mencionó a los pasajeros del vuelo 93 de United Airlines, que se enfrentaron a los secuestradores antes de que el avión se estrellara en Pensilvania.

El discurso contó con la participación de David Beamer, padre de uno de los pasajeros que se enfrentaron a los secuestradores, quien manifestó su respaldo al republicano Mike Rogers, rival de El-Sayed.

El candidato demócrata, nacido en Estados Unidos e hijo de inmigrantes egipcios, ha rechazado reiteradamente las insinuaciones sobre supuestos vínculos con organizaciones extremistas. De ganar, se convertiría en el primer senador musulmán del país.

Trump: El-Sayed would be the only senator that will have to go through a metal detector before he's allowed to go into the Senate. I want him to have a metal detector pic.twitter.com/secPYORCwe — Acyn (@Acyn) October 25, 2026

Exaliado de Trump condena sus declaraciones

Las acusaciones provocaron una respuesta de Bishara Bahbah, fundador de Arab Americans for Trump, organización que ayudó a movilizar el voto árabe-estadounidense a favor del republicano en 2024 y que posteriormente cambió su nombre a Arab Americans for Peace.

“Las declaraciones del presidente están fuera de lugar”, afirmó Bahbah en una entrevista con The Associated Press. “Están cruzando una línea. Son racistas”. El dirigente advirtió que los ataques por motivos religiosos pueden tener consecuencias entre las comunidades árabes y musulmanas, incluidos los árabes cristianos.

También recordó que muchos votantes de Dearborn respaldaron a Trump en 2024, molestos por la política del gobierno de Joe Biden frente a la guerra en Gaza.

La campaña republicana ha intentado vincular a El-Sayed con la Hermandad Musulmana, pero no hay pruebas de que el candidato pertenezca a esa organización. Trump también cuestionó su relación con el comentarista Hasan Piker, quien ha realizado declaraciones polémicas sobre Israel, Hamás y los atentados del 11-S.

El portavoz de El-Sayed, Cole Wozniak, respondió que el candidato mantiene su atención en las propuestas económicas y en combatir la corrupción en Washington. La contienda enfrenta a El-Sayed con Rogers en un estado estratégico. El demócrata recibió el respaldo del expresidente Barack Obama, Kamala Harris, Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

Su resultado podría influir en las posibilidades demócratas de recuperar el control del Senado, mientras Trump busca movilizar a sus simpatizantes mediante advertencias sobre la seguridad nacional y la inmigración.

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