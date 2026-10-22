Abdul El-Sayed estalla ante Rogers por cuestionar su lealtad a EE.UU. y defiende su orgullo estadounidense

La lealtad a Estados Unidos se convirtió en uno de los momentos más tensos del último debate entre los candidatos al Senado por Michigan. El demócrata Abdul El-Sayed respondió con indignación a los cuestionamientos del republicano Mike Rogers, quien puso sobre la mesa sus supuestos vínculos con los Hermanos Musulmanes, una asociación que el aspirante demócrata ha negado reiteradamente.

El intercambio ocurrió durante el encuentro previo a las elecciones de mitad de mandato, en una contienda que se mantiene reñida y en la que ambos buscan ocupar el escaño que dejará vacante el senador demócrata Gary Peters.

La discusión comenzó cuando Rogers insistió en sus señalamientos sobre la supuesta relación de El-Sayed con esa organización. El demócrata rechazó las acusaciones y cuestionó que su rival pusiera en duda su compromiso con el país y su Constitución.

“Poner en duda mi lealtad a la Constitución. ¡Lo digo en serio! ¡Lo digo en serio!”, reclamó El-Sayed durante el debate.

El choque por la identidad y la Constitución

El candidato demócrata defendió su identidad estadounidense y recordó que la Constitución protege la libertad religiosa.

“Estoy orgulloso de Estados Unidos. Estoy orgulloso de ser estadounidense. Estoy orgulloso de nuestra Constitución, que nos garantiza a todos el derecho a orar como queramos”, afirmó.

Sus palabras llegaron después de que reprochara a Rogers insistir en una supuesta asociación a la que aseguró nunca haber pertenecido.

El enfrentamiento dejó ver cómo la identidad nacional, las creencias religiosas y las acusaciones políticas se han convertido en asuntos centrales de la contienda.

Rogers, por su parte, sostuvo que sus comentarios no se referían a la religión, sino a lo que calificó como una ideología.

“Esto se trata de una ideología”, declaró, antes de argumentar que esa corriente está prohibida en distintos países y genera preocupación entre las autoridades estadounidenses.

Una contienda bajo presión electoral

El debate también abordó asuntos cotidianos para los votantes, como el costo de los alimentos, la atención médica y la guerra con Irán.

Sin embargo, el intercambio sobre la lealtad de El-Sayed terminó por acaparar la tensión del encuentro, celebrado a menos de dos semanas de las elecciones.

De acuerdo con el reporte proporcionado sobre el debate, las encuestas muestran una competencia muy cerrada entre ambos aspirantes.

El resultado definirá quién buscará representar a Michigan en el Senado federal, en una elección donde los argumentos sobre economía y servicios públicos se han convertido en el mal de cada día de millones de estadounidenses.

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