Obama apoyará a El-Sayed en Michigan, una elección que puede definir el control del Senado

El expresidente Barack Obama se sumará este mes a la campaña de Abdul El-Sayed con un mitin en Detroit, un respaldo de alto perfil para el candidato progresista que busca quedarse con el escaño del Senado de Michigan que dejará vacante el demócrata Gary Peters. Obama participará el 24 de octubre junto a El-Sayed y Jocelyn Benson, candidata demócrata a gobernadora, en un evento que coincidirá con el primer día de la votación anticipada presencial en Michigan.

La aparición del expresidente ocurrirá apenas 10 días antes de las elecciones y en uno de los estados que podrían definir qué partido controlará el Senado. El Partido Demócrata de Michigan confirmó el evento y señaló que Obama buscará movilizar a los votantes para que participen anticipadamente y apoyen a los candidatos demócratas en los distintos niveles de gobierno.

Para El-Sayed, el respaldo representa un impulso importante después de una primaria en la que derrotó por menos de un punto porcentual a la congresista Haley Stevens, quien contaba con el apoyo de buena parte de la dirigencia demócrata.

It is my honor and privilege to announce that President @BarackObama is joining us on the trail in Detroit on Saturday, October 24.



Get. Ready. pic.twitter.com/lEXRlxnu7P — Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) October 5, 2026

Obama apuesta por movilizar al voto demócrata en Detroit

El-Sayed, médico y exdirector de Salud del condado de Wayne, construyó su campaña alrededor de propuestas como un sistema de salud universal y el rechazo al financiamiento de comités de acción política corporativos. También ha recibido el respaldo del senador Bernie Sanders y de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

Su posición sobre la guerra entre Israel y Hamás se convirtió en otro de los principales temas de la contienda. El-Sayed se ha opuesto a la ayuda militar estadounidense a Israel y ha descrito las acciones israelíes en Gaza como genocidio. El Comité Estadounidense-Israel de Asuntos Públicos (AIPAC) y sus aliados destinaron alrededor de $30 millones para intentar frenar su candidatura, mientras Stevens y sus grupos aliados gastaron casi nueve veces más que el equipo de El-Sayed en publicidad, de acuerdo con AdImpact.

Detroit será un escenario especialmente relevante. Más de tres cuartas partes de sus habitantes son afroamericanos y Obama conserva una importante base de apoyo en la ciudad. Stevens obtuvo aproximadamente 51% de los votos en el condado de Wayne durante las primarias, frente a 45% de El-Sayed.

El candidato demócrata se enfrentará en noviembre al republicano Mike Rogers, excongresista que también compitió por el Senado en 2024 y perdió frente a la demócrata Elissa Slotkin. Una encuesta de Marist realizada a finales de septiembre colocó a El-Sayed con 51% de apoyo entre los votantes registrados, frente a 44% para Rogers.

La visita de Obama forma parte de una estrategia electoral más amplia. El expresidente ha grabado cerca de dos docenas de anuncios para candidatos demócratas al Senado y a las gubernaturas que serán difundidos durante las próximas semanas. El-Sayed también recibió recientemente el respaldo de la exvicepresidenta Kamala Harris, quien participó en un acto de campaña en Michigan el 22 de septiembre. Obama, además, habló con él por teléfono después de las primarias.

Si El-Sayed gana en noviembre, podría convertirse en el primer senador musulmán de Estados Unidos y su triunfo tendría consecuencias más allá de Michigan, debido a la estrecha competencia por el control del Senado.

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