Bill Clinton reconoce estar decepcionado por el rumbo que ha tomado EE.UU.

Bill Clinton, ex presidente de la nación, señaló estar defraudado por el rumbo que ha tomado Estados Unidos con los líderes encargados de gobernarlo.

Durante la reunión anual de la Iniciativa Global Clinton en Nueva York, el demócrata encargado guiar a el país desde 1993 hasta 2001, criticó algunas de las iniciativas impulsadas por la actual administración federal, pero sobre todo el hecho de haber logrado polarizar a la ciudadanía.

“Estoy firmemente convencido —como lo estaba hace más de 30 años, cuando me presenté a las elecciones presidenciales— de que la diversidad es algo positivo, no negativo.

La cooperación funciona mejor que el conflicto, y podríamos afrontar prácticamente cualquier desafío al que nos enfrentemos si no nos importara tanto quién se lleva el mérito y nos aseguráramos de atender a los más necesitados”, señaló en torno al actual jefe de la nación, pero sin mencionar en ningún momento su nombre.

Acto seguido, Clinton exhortó a los estadounidenses a reflexionar hacia donde se dirige el país en caso de no atender lo que sucede internamente en lugar de tratar de encontrarle solución a problemas surgidos más allá de las fronteras.

“Creo que es importante tomarnos unos minutos para evaluar dónde nos encontramos ahora. Hay días en que me cuesta creer lo que está pasando en este país que tanto amo. Los que están al mando han creado un conjunto de reglas para ellos mismos y otro conjunto para todos los demás”, expresó.

A free press is essential to a functioning democracy.



As we ask “How do we get it right?” at #CGI2026, we’re revisiting this timely moment from President Clinton at last year’s Annual Meeting: “I’m worried that we’re at risk of losing our freedom of speech, and that the weight? pic.twitter.com/G2Ubp8aYsl — Clinton Global Initiative (@ClintonGlobal) September 20, 2026

Bajo la perspectiva del ex jefe de la nación, la administración en turno está llevando a cabo una especie de venganza, la cual, en lugar de mejorar la economía y otros aspectos, termina afectando a la mayoría de los estadounidenses.

“Han instrumentalizado al gobierno para saldar cuentas personales, perseguir a sus enemigos y reprimir la libertad de expresión. Incluso han convertido al gobierno federal en una nueva fuente de ganancias para ellos y sus aliados. Eso viola el espíritu y la letra de la cláusula de emolumentos de nuestra Constitución.

Me preocupa que estemos en riesgo de perder nuestra libertad de expresión y que el peso del gobierno se esté utilizando para restringir la libertad de expresión, desde el periodismo hasta la comedia”, subrayó.

Cabe señalar que, en febrero, tanto Bill Clinton como su esposa Hillary, comparecieron ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para abordar el tema de Jeffrey Epstein, lo cual consideraron un intento de tratar de amedrentarlos por las críticas que ambos han emitido en contra de la administración Trump.

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