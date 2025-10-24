Bill Clinton otra vez exhibe la fragilidad de su salud durante un evento público

De nueva cuenta, William Jefferson Clinton, expresidente estadounidense, ha logrado captar la atención de los medios informativos debido a la fragilidad de su salud proyectada durante un evento en apoyo a los veteranos.

En junio, el demócrata que permaneció al frente de la Casa Blanca entre 1993 y 2000, fue captado caminando con cautela y tropezando antes de participar en un evento editorial en la ciudad de Nueva York.

Posteriormente, a finales de septiembre, Clinton fue visto en los Hamptons, Long Island, y muy cerca de él un asistente que lo acompañaba portaba un desfibrilador portátil, dispositivo empleado para envían una corriente o descarga eléctrica al corazón para restaurar el latido en caso de infarto.

Ambos eventos proyectaron al exmandatario de 78 años con un ser vulnerable abatido por el desgaste causado por la presión de haber gobernado al país durante ocho años.

En 2004, los médicos que lo atendieron durante una cirugía de bypass cuádruple señalaron que estuvo a punto de sufrir un infarto grave, pues tenía una obstrucción de casi 100% en algunas arterias.

Seis años después, Bill Clinton se sometió a otra cirugía cardíaca en la que le implantaron stents coronarios luego de experimentar un fuerte dolor en el pecho.

En 2021, de nueva cuenta ingresó al hospital víctima de una infección del tracto urinario (ITU) de la cual pudo recuperarse después de algunas semanas.

A sus 78 años, el vigor y carisma durante mucho tiempo proyectado en Bill Clinton, parecen estar desapareciendo. (Crédito: Ross D. Franklin / AP)

Y un año después, una gripe se le complicó y otra vez terminó ingresando al Hospital Universitario de Georgetown, donde después de algunos días los médicos lograron devolverle la salud.

Esta semana, después de muchos meses de estar alejado de eventos públicos, el demócrata originario de Arkansas participó en Headstrong to Support Free Mental Health Care for Veterans (Decididos a apoyar la atención mental gratuita para los veteranos) donde ofreció unas palabras.

Durante su intervención, Clinton llevaba una tirita en la nariz y, al momento de ir cambiando las páginas de su discurso, su cuerpo temblaba al grado de que, en cierto momento, requirió hacer una larga pausa, la cual desconcertó a quienes lo escuchaban.

Al momento de hacer entrega de un premio a Frank Larkin, exmiembro de los Navy SEAL y además exintegrante del equipo que velaba por su seguridad, Bill Clinton habló en voz baja y de manera entrecortada como si le faltara el oxígeno.

