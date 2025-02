Monica Lewinsky crítica al expresidente Bill Clinton por mentir sobre el romance que sostuvieron

Monica Samille Lewinsky volvió a hablar sobre la relación extramatrimonial que el expresidente William Jefferson Clinton sostuvo con ella durante su etapa como becaria de la Casa Blanca.

Durante su participación en el podcast “Call Her Daddy”, la mujer de 51 años, quien actualmente se desempeña como activista social, aseguró que el demócrata de 78 años debió renunciar después de haberse descubierto el romance que sostuvieron, pero sobre todo por haber mentido inicialmente al negarlo.

“Creo que la manera correcta de manejar una situación como esa habría sido probablemente decir que no era asunto de nadie y renunciar o encontrar una manera de permanecer en el cargo que no fuera mentir y no echar por la borda a una persona joven que recién estaba empezando en el mundo “, señaló.

A pesar de sus escándalos amorosos, Bill Clinton gobernó al país durante ocho años. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Entre 1995 y 1996, Lewinsky fungió como becaria no remunerada en la Casa Blanca y en algún momento terminó involucrada con Bill Clinton. Sin embargo, el exmandatario declaró que todo era una mentira.

La californiana —quien en ese momento tenía 22 años— aseguró que le practicaba sexo oral al presidente en el despacho Oval durante el horario de trabajo.

Cuando la información fue revelada y se produjo un escándalo público, el político lo negó, pero al efectuarse una investigación una aprueba de ADN corroboró las declaraciones de Monica Lewinsky.

A pesar del alboroto desatado, pues también salió a relucir una demanda por acoso sexual presentada por Paula Jones, exfuncionaria pública; así como la declaración de Gennifer Flowers, exempleada del estado de Arkansas, quien bajo juramento afirmó haber sostenido relaciones sexuales con Clinton, el demócrata se mantuvo firme en su puesto hasta el final de sus dos periodos al frente de la presidencia.

Al respecto, la exbecaria Lewinsky reconoce que parte de su futuro quedó destrozado debido al error de haberse relacionado indebidamente con un expresidente.

“Creo que hubo mucho daño colateral para las mujeres de mi generación al ver a una joven ser ridiculizada en el escenario mundial, destrozada por mi sexualidad, por mis errores, por mi todo. Tuve la suerte de conservar una parte de mi verdadero yo, pero perdí mi futuro”, concluyó.

