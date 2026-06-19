Bill Clinton es captado dormitando en plena inauguración de la biblioteca pública de Barack Obama

Mientras se realizaba la inauguración de la biblioteca pública del expresidente Barack Obama, su colega Bill Clinton fue captado dormitando.

La lente indiscreta de uno de los asistentes a la apertura del recinto donde se invirtieron cerca de $850 millones de dólares, descubrió al demócrata de 79 años cerrando los ojos y apoyando su cabeza en su mano izquierda para evitar que se le fuera de lado mientras escuchaba algunos discursos de los invitados especiales en el evento.

Después de un lustro de haber iniciado la edificación formal de la biblioteca y museo presidencial de Obama, por fin abrió sus puertas en Chicago.

Bill Clinton y Hillary, su esposa, coincidieron con las parejas presidenciales de los Obama, los Bush y los Biden, todos ellos congregados en el complejo ubicado en el histórico barrio de Jackson Park, en el South Side de Chicago.

Bill Clinton just fell asleep at the opening of the Obama Presidential Center pic.twitter.com/cc6sbC3sYw — Matt Wallace (@MattWallace888) June 18, 2026

Representando al Partido Republicano, el único que asistió fue George Walker Bush, pues Donald Trump al parecer ni siquiera fue invitado.

El evento estuvo repleto de celebridades como: John Legend y su esposa Chrissy Teigen, Stephen Colbert, Oprah Winfrey, Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, Tyler Perry, Steven Spielberg y la exmodelo Jill Vedder, por citar algunas.

Representando a los políticos demócratas, Nancy Pelosi, Kamala Harris, Gavin Newsom, J.B. Pritzker y Rahm Emanuel, también se dieron cita en el evento.

Sin embargo, de todos ellos, Bill Clinton fue quien acaparó la atención por lo cansado que se le veía generando interrogantes con respecto a su salud.

En agosto del año pasado, el exjefe de la nación fue captado en los Hamptons, Long Island, y muy cerca de él un asistente que lo acompañaba portaba un desfibrilador portátil, dispositivo empleado para envían una corriente o descarga eléctrica al corazón para restaurar el latido en caso de infarto.

No obstante, nadie de su circulo cercano ofreció detalles sobre algún posible problema médico que presentara.

El punto es que, cada vez que reaparece públicamente, se le aprecia más cansado sin motivo aparente más allá de su avanzada edad.

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