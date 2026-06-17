Una constelación de estrellas acudirá a la inauguración de la biblioteca presidencial de Barack Obama

Todo está prácticamente listo para que el jueves sea inaugurada la biblioteca presidencial de Barack Obama, inmueble que durante varios años retrasó su construcción a pesar de que al proyecto se le destinaron cerca de $850 millones de dólares.

Luego de cinco años de haber iniciado la edificación formal de la biblioteca y museo presidencial de Obama, está a unas horas de abrir sus puertas en Chicago.

Las festividades de inauguración tendrán lugar del 19 al 21 de junio y durante esos días se ofrecerá el acceso de manera gratuita.

Debido a la trascendencia que tendrá para los habitantes de Chicago contar con unas instalaciones tan emblemáticas de la historia política estadounidense y de la cultura, el comité a cargo de la ceremonia de apertura prepara un gran espectáculo al cual fueron convocados artistas de la talla internacional como: Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Christina Aguilera, John Legend, The Roots, Common, Jennifer Hudson, Marc Anthony, Tems y Bono; y The Edge de U2.

Así luce la biblioteca dedicada al legado de la etapa presidencial de Barack Obama. (Crédito: Paul Beaty / AP)

A través de un comunicado, Valerie Jarrett, directora ejecutiva de la Fundación Obama, compartió su optimismo de que la inauguración se llenará de música brindando una grata sorpresa para quienes acudan a conocer el nuevo recinto.

“Será diferente a cualquier otro: estará lleno de música, actuaciones y esperanza. La gran ceremonia de inauguración reflejará un espíritu de inspiración y alegría, con un gran impulso gracias a los artistas que compartirán su talento con nosotros. Esperamos inspirar a personas de todo el mundo a creer en su poder para generar un cambio en sus hogares”, escribió.

En el complejo ubicado en el histórico barrio de Jackson Park, en el South Side de la Ciudad de los Vientos se concentra un museo, oficinas de la Fundación Obama, una sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago y un parque infantil.

Quienes viven fuera de Chicago y deseen seguir el evento de inauguración a distancia, será transmitirá en directo a través de las redes sociales de la Fundación Obama, el evento arranca a las 11:00 hora local, y a las 12:00 EDT.

Se tiene programado que Barack Obama, exmandatario de la nación, así como su esposa Michelle Obama, ex primera dama, pronuncien un par de discursos elogiando su paso por la Casa Blanca.

Sigue leyendo:

• Gobierno de Florida dona un terreno de $67 millones de dólares para construir la biblioteca de Trump

• Importantes donantes demócratas se niegan a aportar dinero para construir la biblioteca de Joe Biden

• Biden pretende recaudar fondos para construir su biblioteca presidencial y hasta un muse