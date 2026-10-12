Candidato demócrata en Michigan, Abdul El-Sayed, confía en ganar el Senado en Michigan con apoyo de trumpistas

Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Michigan, asegura que puede conquistar el respaldo de estadounidenses que votaron por Donald Trump, al centrar su campaña en reducir el costo de vida, ampliar el acceso a la atención médica y combatir la influencia de las grandes corporaciones en la política.

En una entrevista con el programa “Meet the Press” de NBC News, transmitida este domingo, el exfuncionario de salud pública sostuvo que ha encontrado electores dispuestos a cambiar de partido ante sus preocupaciones económicas. “Dondequiera que voy, alguien se me acerca y me dice: ‘Mira, voté por Trump dos o tres veces, y ahora voy a votar por ti’”, relató El-Sayed. Según explicó, esos votantes le dicen que respaldan su propuesta porque consideran que realmente quiere garantizarles atención médica.

El candidato propone impulsar “Medicare para todos”, una iniciativa que busca ampliar la cobertura sanitaria pública. También responsabiliza a la Administración Trump de agravar los problemas económicos de los hogares mediante su guerra contra Irán y los conflictos comerciales con socios como Canadá, un mercado especialmente importante para Michigan.

El-Sayed, quien dirigió departamentos de salud pública en Detroit y el condado de Wayne, compite contra el republicano Mike Rogers por un escaño que quedará vacante en el Senado. La contienda es relevante para el control de la Cámara alta, donde los republicanos mantienen una mayoría estrecha. Si gana en noviembre, El-Sayed se convertiría en el primer senador musulmán de Estados Unidos.

No amount of hate, fear, or bigotry can stop our movement to get money out of politics, put money in pockets, and pass Medicare for All. pic.twitter.com/wZyIUkt0lW — Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) October 11, 2026

El candidato alerta sobre posibles disputas por los resultados electorales

Además de presentar su agenda económica, el demócrata advirtió que su partido necesita obtener una victoria contundente en las elecciones intermedias del 3 de noviembre para reducir las posibilidades de que Trump cuestione los resultados. “Donald Trump ya ha amenazado con hacer lo que hizo en 2020, que es negar los resultados de unas elecciones”, afirmó durante la entrevista.

El-Sayed también criticó a Rogers por sus declaraciones sobre los comicios presidenciales de 2020 y expresó preocupación por la disposición de ambos republicanos a aceptar una eventual derrota. Tras la victoria de Joe Biden, las acusaciones de fraude electoral impulsadas por Trump en Michigan fueron rechazadas por un juez por carecer de pruebas suficientes.

La campaña del demócrata también enfrenta controversias por sus declaraciones posteriores al ataque perpetrado en marzo contra una sinagoga cerca de Detroit. Aunque condenó la agresión, sus comentarios sobre el sufrimiento de los familiares del atacante, algunos de los cuales habían muerto en bombardeos en el Líbano, provocaron críticas.

El-Sayed expresó arrepentimiento por la manera en que formuló sus palabras y reafirmó su compromiso con la seguridad de la comunidad judía. “Mi compromiso con la seguridad de los judíos es el mismo que mi compromiso con mis propios hijos”, declaró. Sus comentarios han sido utilizados en anuncios críticos de grupos políticos que respaldan a Rogers, mientras organizaciones favorables a Israel también han cuestionado su postura.

En la entrevista, El-Sayed igualmente matizó sus antiguas críticas al expresidente Barack Obama, a quien había reprochado las deportaciones y las intervenciones militares durante su mandato. Ahora lo considera un referente político y un mentor. La contienda de Michigan se desarrolla en un estado decisivo para el equilibrio del Senado, donde los demócratas buscan capitalizar el descontento económico y ampliar su representación en el Congreso.

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