Trump arremete contra Fox News por entrevistar a demócratas; afirma que cadena abandonó a MAGA

El presidente Donald Trump volvió a arremeter contra Fox News, una de las cadenas de televisión que históricamente ha contado con mayor respaldo entre sus seguidores, al acusarla de dar más espacio a candidatos demócratas e independientes que a los republicanos de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Trump dirigió sus críticas principalmente a las entrevistas realizadas por Fox News al demócrata Abdul El-Sayed, candidato al Senado por Michigan, y al independiente Dan Osborn, quien busca arrebatarle el escaño al senador republicano Pete Ricketts en Nebraska. “Fox News dedica más tiempo a cubrir a los candidatos yihadistas y demócratas que a los buenos y viejos republicanos, la gente que salvó a Estados Unidos y lo está haciendo grande de nuevo”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario también cuestionó que Fox News no haya transmitido sus recientes mítines políticos, pese a que, según afirmó, el movimiento MAGA constituye una parte importante de la audiencia de la cadena. “Fox está promoviendo a los demócratas, no a los republicanos ni a los MAGA. ¡Han perdido completamente el rumbo!”, señaló.

FoxNews is long form interviewing the sleazebag, Dan Osborn, right now, who is running against our GREAT Republican Senator, Pete Ricketts, from Nebraska. Why are they doing this??? The “other side” doesn’t give our people any positive exposure or airtime. It is a miracle that I? pic.twitter.com/PENljXGZqk — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 6, 2026

Trump cuestiona entrevistas y cobertura de sus mítines

En particular, Trump criticó la entrevista de El-Sayed con Martha MacCallum, a la que calificó de “fácil”, aunque Fox News presentó el encuentro como una conversación en la que el candidato fue cuestionado sobre sus posiciones políticas y las donaciones que ha recibido durante su campaña.

El-Sayed defendió su postura y explicó que no solicita aportaciones de corporaciones ni del AIPAC, aunque acepta el respaldo económico de personas que quieran contribuir a su campaña.

Trump también cuestionó que Osborn recibiera espacio en Fox News mientras compite contra Ricketts. Recordó además sus victorias electorales en Nebraska y calificó esos resultados como un “milagro”. Las nuevas críticas se suman a las quejas que el presidente expresó durante el fin de semana por la ausencia de cobertura de sus mítines republicanos en Ohio, Alabama, Texas y Oklahoma.

Aunque Trump mantiene una estrecha relación con Fox News y varios antiguos integrantes de la cadena han ocupado cargos en su administración, su relación con el medio también ha tenido episodios de confrontación. Entre sus exfiguras incorporadas al gobierno se encuentran el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Transporte, Sean Duffy. A la inversa, exfuncionarias de Trump como Kayleigh McEnany y Karoline Leavitt posteriormente se incorporaron a Fox News.

La cadena también se sumó recientemente a otras grandes empresas de televisión que suspendieron la cobertura habitual de la Casa Blanca después de que Trump restringiera el acceso de CNN y otros medios.

Pese a los constantes roces públicos, la puerta giratoria entre el canal y la política republicana sigue más activa que nunca. Al inicio de su actual mandato, Trump incorporó a su gabinete a reconocidos expresentadores de la cadena, como Pete Hegseth en la Secretaría de Defensa y Sean Duffy en Transporte, mientras que exfuncionarias de su gobierno han encontrado un rápido y lucrativo refugio laboral en la propia televisora.

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