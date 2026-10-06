Trump compara a Natalie Harp con una modelo y dice: “Deberíamos llevar esto a la TV”

El presidente Donald Trump volvió a colocar a su cercana asesora Natalie Harp en el centro de la atención durante un mitin en Nebraska, aunque esta vez no fue por una declaración política de la funcionaria, sino por la peculiar comparación que hizo el mandatario con un conocido programa de televisión.

Durante el acto en Grand Island, Trump llamó a Harp al escenario para que le entregara una orden ejecutiva sobre el diésel. El documento buscaba ampliar el acceso al combustible teñido de rojo, que normalmente está exento de ciertos impuestos y se utiliza principalmente en actividades agrícolas y de construcción.

Trump firmó la orden frente al público, lanzó el bolígrafo hacia los asistentes y después devolvió el documento a Harp. Fue entonces cuando el presidente hizo el comentario que rápidamente llamó la atención.

Trump compara a Harp con modelo de TV

“Ella me recuerda a The Price Is Right”, dijo Trump después de que Harp abandonara el escenario. Luego la describió como una persona “perfecta” y añadió: “Deberíamos llevar este programa a la televisión, ¿no?”, informó The Guardian. The Price Is Right es uno de los concursos televisivos de mayor duración en Estados Unidos.

La escena volvió a poner los reflectores sobre Harp, una de las asesoras con mayor acceso al presidente. El Washington Post la ha descrito como una figura que rara vez se separa de Trump y señaló que también tiene acceso a sus redes sociales.

Harp ganó notoriedad durante el segundo mandato de Trump por acompañarlo constantemente y por su trabajo con una impresora portátil, razón por la que ha sido apodada la “impresora humana”.

Una asesora con acceso inusual a Trump

La relación profesional entre ambos ya había generado atención meses atrás. El medio antes señalado reportó que en cartas de 2023 Harp llegó a referirse a Trump como su “Guardián y Protector en esta Vida”, mientras que la periodista del New York Times Maggie Haberman describió su cercanía con el mandatario como una especie de “manta de consuelo”.

El episodio de Nebraska ocurrió, además, en medio de la firma de una medida que Trump presentó como una forma de reducir la presión de los elevados precios del diésel. La agencia Associated Press informó que el presidente aseguró que la medida permitiría ahorrar “millones” a los agricultores.

Así, lo que comenzó como la presentación de una orden ejecutiva terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del mitin, debido al inesperado papel que Trump dio a su asesora frente al público.

Sigue leyendo: