¿Nuevo romance? Sofía Vergara y Dan Reynolds, de Imagine Dragons, son vistos tomados de la mano

Sofía Vergara, de 54 años, y Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons y de 39, están desatando rumores de romance después de ser vistos tomados de la mano durante lo que parecía una cena romántica el fin de semana en el restaurante Cipriani de Beverly Hills, California, según fotos obtenidas por TMZ y también difundidas por DeuxMoi.

En las imágenes, Reynolds aparece sujetando la mano derecha de Vergara desde el otro lado de la mesa en un momento dado, mientras ella le dedicaba una gran sonrisa. Según un video obtenido por el medio, la actriz se mostró muy animada y rió durante la acogedora cena. La exestrella de “Modern Family” lucía una blusa gris sin mangas y el cabello castaño suelto.

Sin embargo, no estaban solos. En el elegante restaurante italiano les acompañaban la empresaria Anastasia Soare, fundadora de la línea de maquillaje Anastasia Beverly Hills, y un amigo varón cuya identidad se desconoce, que estaba sentado junto a Reynolds.

De acuerdo con el medio, Vergara y Reynolds salieron en secreto por la puerta trasera del restaurante alrededor de las 12:30 a. m.

¿Reynolds está soltero?

El encuentro llega poco después de que, según People, Reynolds rompiera a principios de este mes con la actriz Minka Kelly tras cuatro años de relación. Posteriormente, el líder de Imagine Dragons fue visto con la modelo Chantel Jeffries en la actuación de Miley Cyrus en el Hollywood Bowl el 18 de octubre.

Tras el revuelo, Kelly, de 46 años y actriz de “Ransom Canyon”, compartió un críptico mensaje en Instagram sobre cómo superar la ruptura con su “alma gemela”. “Las almas gemelas, o parejas predestinadas, pueden ser personas que llegan a tu vida y la transforman”, escribió. “Y lo ideal es que no te aferres a ellas, sino que comprendas lo que aportaron a tu vida: ¿qué aprendiste y cómo cambiaste?”

Añadió que se trata de ver a esas personas y situaciones “como un regalo, como pasos en tu propio desarrollo personal”.

Mientras tanto, Vergara también ha estado en los titulares por su relación con su exmarido Joe Manganiello. Después de que él afirmara en sus memorias “Bloodlines”, que ella se negó a darle un abrazo mientras él estaba gravemente enfermo de una enfermedad autoinmune y que lo ridiculizó por su perro de 2,2 kilos, Bubbles —que, según él, adquirió después de tener pensamientos suicidas—, la actriz respondió con una publicación compartida sobre “hombres narcisistas”.

La historia, compartida originalmente por su hijo Manolo, de 35 años, reflexionaba sobre “lidiar con un narcisista” y contrastaba su comportamiento con el de “hombres buenos”. “Recuerden, chicos… no importa cuánto hagan por un [narcisista]”, escribió Manolo. “Te guardarán rencor por ello, nada será suficiente y siempre intentarán, de alguna manera, hacerte quedar como el malo”. Vergara añadió emojis de manos aplaudiendo, champán y una mujer bailando.

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