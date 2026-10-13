Joe Manganiello reaccionó a la publicación de Sofía Vergara sobre los hombres narcisistas

El distanciamiento y las fricciones tras uno de los divorcios más mediáticos de Hollywood continúan sumando capítulos. En esta ocasión, Joe Manganiello rompió el silencio para responder a las especulaciones generadas por una reciente publicación de su exesposa, la actriz colombiana Sofía Vergara, sobre el comportamiento de los hombres narcisistas.

La controversia se desató cuando la estrella de “Modern Family”, de 54 años, reposteó en su cuenta de Instagram una imagen compartida originalmente por su hijo, Manolo González Vergara. El mensaje comparaba las conductas de un “buen hombre” con las de un “hombre narcisista”, advirtiendo al público sobre las dinámicas tóxicas en las relaciones

“Recuerden, chicos, cuando traten con un narcisista, no importa cuánto hagan por ellos, porque les guardarán rencor y nada será suficiente, y siempre intentarán, de alguna manera, hacerlos quedar como los malos”, decía la imagen.

Todo esto empezó porque Joe Manganiello publicara sus memorias el próximo 13 de octubre del presente año. En el libro, el actor comparte su versión de lo que fue parte de su matrimonio y separación con Sofía Vergara.

Como era de esperarse, los seguidores de la colombiana interpretaron el mensaje como una indirecta dirigida hacia el actor de 49 años, con quien Vergara estuvo casada durante siete años.

Sin embargo, durante una reciente aparición en el programa CBS Mornings, la periodista Gayle King cuestionó frontalmente a Manganiello sobre el revuelo en las redes y si se sentía aludido por los presuntos señalamientos de su exesposa. Ante esto, el intérprete de “True Blood” reaccionó pidiendo prudencia y desviando la atención hacia sus recientes memorias tituladas “Bloodlines”.

“Creo que cualquiera que haya dicho eso debería leer primero el libro y entender de qué trata realmente, porque no se trata de eso. Se trata del sufrimiento por el que pasé”, aseveró Manganiello, sugiriendo que las críticas carecen de fundamento si no se comprende el contexto de su vida personal.

El actor aclaró que su libro se enfoca principalmente en su lucha contra una grave enfermedad autoinmune que puso en riesgo su vida y cuyo diagnóstico coincidió con los primeros años de su matrimonio. Aunque reconoció que el padecimiento afectó el vínculo emocional con la colombiana —llegando a narrar episodios dolorosos del distanciamiento de la pareja—, enfatizó que incluir su separación fue solo un paso necesario para detallar su proceso de recuperación física y emocional, y no un ataque directo hacia la actriz.

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