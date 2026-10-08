Joe Manganiello acusa a Sofía Vergara de “negarle cariño” mientras enfrentaba una grave enfermedad

El actor Joe Manganiello habló sobre uno de los capítulos más duros de su vida personal: el fin de su matrimonio con la actriz Sofía Vergara. A través de su nuevo libro de memorias, titulado “Bloodlines”, el artista ofrece su propia versión de los acontecimientos que desencadenaron la ruptura, acompañada de revelaciones sobre su salud y sus decisiones de vida.

Según el relato del actor, sus problemas de salud comenzaron poco después de la boda con Vergara, celebrada en 2015. Durante aproximadamente siete años, Manganiello enfrentó una enfermedad autoinmune que lo llevó de hospital en hospital sin encontrar respuestas claras.

Una enfermedad autoinmune que lo puso al borde

En ese contexto, asegura que el vínculo conyugal comenzó a enfriarse, al punto de quedar, según sus palabras, desprovisto de afecto. El actor cuenta que llegó a pedir gestos de cariño y abrazos que, afirma, no recibió.

Manganiello confiesa que durante el momento más oscuro contempló la posibilidad de quitarse la vida y que, precisamente por ello, decidió deshacerse del arma de fuego que poseía, pues no podía dejar de pensar en usarla.

El actor relata que la llegada de Bubbles, una chihuahua adoptada en 2019, marcó un giro en su proceso de recuperación emocional. “Pasé de ser el paciente a ser el cuidador”, señala.

Sin embargo, esta historia también contiene un capítulo conflictivo: según Manganiello, Vergara ridiculizaba su vínculo con la perrita, lo que agravó las tensiones en la pareja.

La polémica sobre los hijos

Otro de los temas centrales del libro es la decisión de no tener descendencia. Tras el divorcio, Sofía Vergara declaró en una entrevista con el diario español El País que la diferencia de edad fue un factor determinante, y que Manganiello deseaba ser padre mientras ella no quería convertirse en madre a una edad avanzada.

La versión del actor difiere de esta narrativa. Manganiello sostiene que la pareja intentó la fertilización in vitro y llegó a considerar la opción de una donante de óvulos, pero que finalmente él decidió no continuar por miedo: temía morir por su enfermedad y dejar a su esposa al cuidado de un hijo que no sería biológicamente de ella.

De ahí surge la motivación principal del libro, según el actor: corregir lo que considera información falsa que circuló sobre él. “Se dijeron y se publicaron cosas sobre mí que eran falsas”, afirmó.

Actualmente, Manganiello asegura haber recuperado su salud tras una cirugía de seguimiento para reconectar su tracto digestivo, e indica que ya no necesita medicamentos ni presenta síntomas.

En el plano personal, el actor está comprometido con Caitlin O’Connor, a quien conoció después de iniciar el proceso de divorcio en 2023. La pareja incluso contempla la posibilidad de formar una familia. “Durante siete años pensé que iba a morir la semana siguiente. El mundo se ha abierto de nuevo ante mí”, dijo el actor en su libro.

Seguir leyendo:

· Así celebró Sofía Vergara su cumpleaños 54: “Es un buen número”

· Sofía Vergara destaca entre las mujeres más poderosas de 2026

· Sofía Vergara recordó el momento que acompañó a Pitbull en el escenario