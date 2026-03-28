Sofía Vergara destaca entre las mujeres más poderosas de 2026

Sofía Vergara continúa demostrando que su influencia no tiene límites. En la edición 2026 de su emblemática lista de “Las 25 mujeres más poderosas”, la revista People en Español ha destacado a la barranquillera como una de las figuras más influyentes del año.

A pesar de haber transcurrido seis años desde el final de la exitosa serie “Modern Family”, Vergara ha logrado mantenerse en la cima, transformándose de una actriz de comedia en una verdadera potencia multimedia.

El reconocimiento de este año no solo celebra su carisma frente a las cámaras, sino su visión estratégica como empresaria y productora. Según la publicación, la actriz de 53 años sigue “en primera fila” gracias a una agenda repleta de proyectos de alto perfil.

Entre ellos destaca su papel continuo como jurado en el exitoso programa “America’s Got Talent” de la cadena NBC, donde comparte panel con figuras como Simon Cowell y Heidi Klum.

Un imperio en expansión

La mención en este listado resalta la versatilidad de Sofía, quien recientemente triunfó con la serie “Griselda” de Netflix, proyecto que protagonizó y produjo de manera ejecutiva. Además, su presencia en el cine sigue vigente con la comedia “Thumb”, junto a Milly Alcock y Awkwafina, y su participación como actriz de doblaje en la franquicia “Despicable Me”.

Más allá de las pantallas, el “poder” de Vergara se refleja en su sólido imperio comercial, que incluye exitosas líneas de productos de belleza, moda y millonarios contratos publicitarios que la mantienen como una de las celebridades mejor pagadas.

Junto a ella, otras destacadas figuras colombianas como Goyo y Vanessa Pombo (vicepresidenta de Telemundo) también integran el listado, demostrando el gran momento que vive el talento latino en Estados Unidos. Con esta nueva distinción, Sofía Vergara reafirma que su legado es sinónimo de resiliencia y éxito empresarial.

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