Sofía Vergara negó tener un romance con Douglas Chabott: “Estoy soltera todavía”

Luego de meses de especulaciones y constantes apariciones públicas junto al empresario Douglas Chabbott, Sofía Vergara ha decidió romper el silencio y desmentir los rumores de romance.

En una reciente entrevista concedida al programa Primer Impacto de Univisión, la actriz colombiana desmintió mantener una relación sentimental con el empresario estadounidense, aclarando que lo que los une es una profunda amistad.

Los rumores sobre un posible romance cobraron fuerza en mayo de 2025, cuando fueron vistos juntos en Cannes y posteriormente en Roma. La situación alcanzó su punto máximo en diciembre, tras una publicación en Instagram en la que la actriz acompañó una foto de ambos con la frase “Te amo”. Sin embargo, Vergara explicó que el mensaje fue malinterpretado por el público.

“No tengo novio. Es un amigo mío, uno de mis mejores amigos. Es jovencísimo, nos queremos mucho, lo adoro“, afirmó la barranquillera.

Sobre el revuelo causado por sus publicaciones, añadió con humor: “Yo no anuncié nada, le puse ‘I love you’ porque es mi amigo. No sé por qué todo el mundo decidió que era mi pareja, pero me quedé callada porque me daba risa”.

A sus 53 años, la protagonista de Griselda se mostró radiante y optimista sobre su presente. Tras su divorcio de Joe Manganiello y su posterior ruptura con el cirujano Justin Saliman, la actriz confirmó que no tiene compromisos.

“Estoy soltera todavía y pasándomela muy bien. Estoy conociendo muchísima gente y siento que a esta edad tengo la chance de escoger”, puntualizó.

Vergara, quien aprovechó la entrevista para promocionar una campaña de salud de cara al Super Bowl, concluyó que se siente ilusionada por la oportunidad de encontrar a alguien “perfecto” para ella en el futuro, pero que, por ahora, su prioridad es su bienestar y su recuperación tras dos cirugías de rodilla.

