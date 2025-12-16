¿Sofía Vergara confirmó su relación con Douglas Chabbott?

Tras meses de especulaciones y apariciones públicas que avivaron los rumores, parece que Sofía Vergara puso fin al misterio que rodeaba su vida sentimental y confirmó su romance con Douglas Chabbott.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz colombiana de 53 años compartió una foto junto al empresario estadounidense y un mensaje con el que confirmaría su relación: “Te am❤”.

La imagen muestra a la pareja sonriente mientras posan en durante lo que parece una cita nocturna. Con este tierno gesto, la colombiana zanjó toda duda, haciendo pública y oficial su nueva etapa amorosa.

El afortunado que ha conquistado el corazón de la diva es Douglas Chabbott, un reconocido ejecutivo que ocupa el cargo de vicepresidente en Dasan Inc., una prestigiosa firma dedicada a la joyería de lujo.

Pese a su notable presencia en el mundo empresarial, Chabbott prefiere mantener un perfil bajo, lo que había contribuido a la discreción inicial de la relación.

Aunque la confirmación llegó con la publicación, la pareja había sido vista en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses, incluyendo un concierto de Oasis en Pasadena, California, a finales de septiembre.

Además, Chabbott fue uno de los invitados especiales en la exclusiva celebración del cumpleaños número 53 de Vergara en Cerdeña, Italia, en julio pasado, cuando una nota cariñosa dejada por él en una historia de Instagram de la actriz ya había insinuado la cercanía de su vínculo.

Un tema que ha generado comentarios es la diferencia de edad entre la actriz y el ejecutivo, ya que Sofía tiene 53 años y Douglas 39. Esta brecha de catorce años, sin embargo, parece ser irrelevante para la estrella.

Tras la confirmación del romance entre la actriz y el empresario, la reacción de los fans ha sido efusiva, con miles de mensajes de apoyo y celebración por ver a la barranquillera feliz.

Esta nueva relación marca un nuevo capítulo en la vida personal de Sofía Vergara, que se reencuentra con el amor después de su mediática separación de Joe Manganiello, con quien estuvo casada siete años.

Seguir leyendo:

· Sofía Vergara contó cómo cree que sería su personaje de Modern Family

· Sofía Vergara deslumbró junto a Heidi Klum en la Semana de la Moda de París

· Sofía Vergara se ausentó de los Premios Emmy por una reacción alérgica