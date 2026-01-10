Sofía Vergara y Eiza González gozan de una divertida salida en Los Ángeles

Sofía Vergara y Eiza González, dos queridas actrices y representantes latinas en Hollywood, sorprendieron al público al dejarse ver en un lujoso restaurante en Los Ángeles, disfrutando de una salida de amigas que quedó inmortalizada a través de redes sociales. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue la protagonista de historias como “Modern Family” y “Griselda” quien se dio a la tarea de compartir un vistazo inédito de su encuentro con la mexicana por medio de una publicación desde su cuenta oficial de Instagram.

La postal publicada dejó ver a ambas famosas posando desde un restaurante mientras lucen despampanantes en dos atuendos de noche que resaltaron su belleza.

Por su parte, la colombiana optó por un top de cuero tipo corsé con escote en forma de corazón y unos jeans negros, mientras que la mexicana deslumbró en un minivestido rojo y maquillaje ligero.

“Nochecitas en LA❤️‍🔥”, escribió Sofía Vergara para acompañar el post que a solo unas horas de salir a la luz ya recolecta más de 116,000 ‘me gusta’ y comentarios en los que el público expresó su emoción al ver juntas a las dos representantes latinas.

Entre la ola de mensajes de cariño destacan comentarios como: “¿Que quéeee? Eiza y Sofia juntas”, “Máximas”, “Las más bellas”, “Amo, guapísimas ambas”, “Pura belleza latina”, “Wow, ¡dos hermosas damas!”, “Una reina y al lado otra reina” y “Por favor, lo icónicas”, por mencionar algunos.

Seguir leyendo:

• Sofía Vergara pillada de nuevo con galán en Los Ángeles. Prensa enloquece por Griselda

• Sofía Vergara aclaró su incidente con Pablo Motos de El Hormiguero: “No hay ningún problema”

• Sofía Vergara se reconcilia con Raúl de Molina: “Tú siempre me has dado muy duro a mí”