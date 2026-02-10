Sofía Vergara protagoniza comercial promocional de la Copa Mundial 2026

En el marco de la reciente transmisión del Super Bowl LX, la cadena Telemundo sorprendió al mundo al presentar su pieza promocional estrella para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El comercial está protagonizado por la actriz colombiana Sofía Vergara y el reconocido actor de Hollywood, Owen Wilson, quienes unieron sus talentos para resaltar la importancia de vivir el fútbol en español.

La producción, que se volvió viral en cuestión de minutos, presenta una dinámica llena de humor. Sofía Vergara asume el papel de mentora con una misión particular: enseñarle español a un entusiasta pero confundido Owen Wilson.

Según la narrativa del anuncio, Wilson se prepara para ser comentarista de los partidos junto al icónico narrador chileno Luis Omar Tapia, lo que da pie a situaciones cómicas donde el actor intenta perfeccionar su pronunciación bajo la guía de “La Toti”.

Claudia Chagui, vicepresidenta ejecutiva de NBCUniversal Telemundo Enterprises, destacó que esta campaña busca capturar la “pasión y el profundo conocimiento del fútbol” que define a la cultura latina.

Por su parte, Vergara refuerza el mensaje central de la pieza: “La forma más auténtica de vivir el fútbol es hacerlo en español”, una frase que resuena con los millones de aficionados que esperan la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

La elección de los protagonistas no es casual. Wilson es conocido por su afición al fútbol (seguidor del LAFC), mientras que Vergara es el máximo referente de la cultura colombiana en la industria del entretenimiento estadounidense.

Con esta apuesta, Telemundo calienta motores para una cobertura sin precedentes del torneo más importante del mundo, apostando por la conexión emocional y cultural que solo el idioma español puede ofrecer a la hinchada hispana.

Seguir leyendo:

· Sofía Vergara contó cómo cree que sería su personaje de Modern Family

· Sofía Vergara deslumbró junto a Heidi Klum en la Semana de la Moda de París

· Sofía Vergara compartió sus trucos para cuidar su piel