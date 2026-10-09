¿Es esta la “sarcástica” respuesta de Sofía Vergara para Joe Manganiello?

Sofía Vergara ha cobijado de alguna manera las palabras de su hijo Manolo Vergara. Quien en las últimas horas ha dado mucho de qué hablar, luego de hacer una “jocosa” publicación en sus historias de Instagram, que muchos interpretan como un mensaje dirigido a Joe Manganiello, exesposo de su madre.

El hijo de la colombiana compartió un cuadro comparativo entre lo que presuntamente son las cualidades de un buen hombre en relación con un narcisista. Junto a la tabla, Manolo además dejó el siguiente texto: “Recuerden niños, que cuando lidias con un narcisista, no importa cuánto hagas tú por ellos, porque igualmente van a resentirse por ello y nunca nada será suficiente. Ellos siempre buscarán pintarte como el malo de la historia”.

Sofía básicamente compartió la historia de su hijo, acompañándola con el icono de un aplauso. Repito. El comentario de Manolo se ha interpretado como un mensaje velado para Joe. Y el apoyo de Sofía se toma como una aceptación a la manifestación de su hijo, como una manera sarcástica de posiblemente presentar su posición al respecto.

Todo esto empezó porque Joe Manganiello publicara sus memorias el próximo 13 de octubre del presente año. De momento se encuentra promocionando el material y ha sostenido entrevistas con medios como la revista People.

Ayer, las declaraciones que este proporcionó a dicho medio se viralizaron como la pólvora. Porque es su versión de lo que fue parte de su matrimonio y separación con Sofía Vergara. Básicamente, su versión a la narrativa que en algún momento presentó Sofía. En donde Joe alega que durante el proceso de salud que vivió esperaba un apoyo y compañía de parte de su esposa, el cual no llegó como él lo esperaba.

“El matrimonio estaba desprovisto de cualquier tipo de emotividad”, aseguró Maganiello. Según el actor, al menos siete de los 10 últimos años fueron sumamente difíciles, al punto de llegar a contemplar el suicidio. Ya que fue víctima de una “misteriosa enfermedad autoinmune tan virulenta” que casi le cuesta la vida.

Al recordar todo el proceso médico que ha tenido que atravesar, reconoce que su cuerpo cuenta con las cicatrices como prueba de su recorrido. “No puedo creer que esté vivo”. “Siento que he vuelto a nacer”, le dijo a People. En este duro trayecto, vivió la amputación de un órgano vital, según destacó. Tuvo que pasar por innumerables colonoscopias y le extirparon parte de los intestinos en el año 2016.

“Tengo todas las cicatrices que lo demuestran. Las enfermedades autoinmunes son el cajón de sastre de todo aquello que los médicos no entienden. Empiezan a someterte a un auténtico calvario de medicamentos”, recordó.

Ante todo lo anterior, lo único que podemos agregar es que siempre hay dos versiones de una historia. Y por ahora parece haber llegado el momento de Joe.

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