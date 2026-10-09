¿Manolo sale en defensa de Sofía Vergara? El hijo de la actriz envía fuerte mensaje en IG

Joe Manganiello se convirtió en la noticia de la semana. El actor publicará el 13 de octubre sus memorias, un libro en donde habla de todo lo que ha impactado a su vida durante estos últimos diez años, lo cual incluye su matrimonio y divorcio con la actriz colombiana Sofía Vergara.

“Boodlines” es un libro que ya está dando que hablar. Y es que en el proceso de promoción, Joe ha conversado con la prensa y en entrevista con People expuso su verdad, detrás del matrimonio y separación con Vergara.

Sobre su salud dice haber vivido “una terrible experiencia de salud hasta ahora desconocida, marcada por múltiples vivencias cercanas a la muerte y crisis médicas“. Y sobre su matrimonio con Sofía, lo describe como “desprovisto de cualquier tipo de emotividad”. El actor básicamente declara que durante su proceso de enfermedad esperaba algo de su esposa. Ese algo nunca lo recibió.

Aquí te contamos más detalles sobre lo que habla de Sofía Vergara.

Ante esta situación que generó revuelo en el mundo del entretenimiento, hemos encontrado poca o nula reacción en la actriz colombiana y su familia.

Sin embargo, una historia en Instagram compartida por Manolo Vergara se está considerando una reacción por parte del hijo de la colombiana, en la que presuntamente podría estar apuntando hacia Joe Manganiello. En resumen, Manolo lo podría estar tildando de narcisista.

La imagen expone una comparativa entre un buen hombre y un narcisista. Y al final de la tabla la respuesta de Manolo con las siguientes palabras: “Recuerden niños, que cuando lidias con un narcisista, no importa cuánto hagas tú por ellos, porque igualmente van a resentirse por ello y nunca nada será suficiente. Ellos siempre buscarán pintarte como el malo de la historia”.

Publicación de Manolo Vergara, hijo de Sofía Vergara / Captura de IG. Crédito: IG @manolovergara | Cortesía

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