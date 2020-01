El sueño de Charlie: Carlos Rodríguez, la joya de Rayados, quiere jugar en España

'Charlie' tiene la mira puesta en Europa y particularmente en los grandes del fútbol español

Carlos Rodríguez, mediocampista de los Rayados de Monterrey y uno de los principales talentos jóvenes del fútbol mexicano, reconoció que su sueño como profesional es jugar en la liga española.

Arrancamos con la misma ilusión de siempre, vamos los @Rayados 💙🤍 #29 pic.twitter.com/TtKsRO1Xj2 — Carlos Rodriguez (@CharlyRdz29) January 18, 2020

“El sueño de todo futbolista mexicano es estar en Europa, pero en lo personal desde pequeño me gusta La Liga, no sé si sea por el estilo español de fútbol o porque me marcaron el Barcelona y el Real Madrid además del Atlético. Siempre los equipos punteros de ese país me llaman la atención“, reveló Rodríguez a la agencia EFE.

Tras su buena participación en el Mundial de Clubes en diciembre, en particular en el juego ante el Liverpool, “Charlie” ha llamado la atención de equipos y se proyecta para militar en el extranjero, mientras se consolida con la selección mexicana en la cual confía en jugar el Mundial de Qatar 2022.

Las preguntas que se han de estar diciendo en las gradas y varios equipos de Europa: ¿Quién es el 29 de #Rayados? EL SEÑOR CARLOS RODRÍGUEZ. pic.twitter.com/mAK5XYHMMr — DLPTLV (@dlptlv) December 18, 2019

Rodríguez, nacido en 1997, se ilusiona con acceder a otro tipo de ligas en el mundo, toda vez que con Rayados del Monterrey cumplió un primer sueño que fue conquistar la liga mexicana, por lo que considera, que cuando llegue la oferta tendrá el apoyo de su equipo.

“Creo que algunos equipos preguntarán no sólo por mí, sino por varios más de Rayados, el día que llegue una oferta formal, nos darán toda la disposición para que sigamos triunfando, lo tengo claro. No creo que el Monterrey nos detenga o cierre las puertas al sueño que tenemos“, opinó.

Aunado al deseo de emigrar al fútbol europeo, Carlos Rodríguez tiene en mente jugar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección que maneja el técnico Jaime Lozano.

Carlos Rodríguez. Su debut en selección, pero parecía que llevaba 50 partidos con México. Sentido de ubicación, disciplina táctica, visión, anticipación, lectura, distribución y un descomunal CRITERIO. Que te disfruten en Rayados, Charly. Pronto te irás de regreso a Europa. 😍 pic.twitter.com/8VtbBs6lUQ — Solo de Fútbol (@DeFutbolMX1) March 23, 2019

“En una concentración con la sub-23 hablé con Jaime Lozano sobre mi deseo de jugar los Olímpicos con México, es otro objetivo en mi carrera” agregó.

El volante aceptó que se siente cómodo en la selección mexicana con Gerardo Martino sin cohibirse por su juventud ante jugadores de mayor experiencia y prestigio como Javier ‘Chicharito’ Hernández o Guillermo Ochoa, debido a que el estratega argentino lo ha cobijado.

“El ‘Tata’ Martino ha dirigido a los mejores futbolistas del mundo y tiene un estilo de fútbol que me gusta. Desde la primera concentración me dio la confianza y eso me hizo sentir seguro al portar la camiseta de la selección, no me presioné dentro del campo por lo que tuve buenas actuaciones”, concluyó.