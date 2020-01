¡Borrado del América! Roger Martinez ya no entra en planes de Miguel Herrera

El delantero colombiano ya no sumará minutos con el América

La historia de Roger Martínez con el América inició de gran manera, con goles, buenas actuaciones y peso en el equipo. Sin embargo, en la última campaña, el delantero colombiano tuvo una baja de juego y los goles desaparecieron, por si esto fuera poco, declaró abiertamente que busca salir del América y por ello ya no es tomado en cuenta por el club.

En una entrevista con el periodista deportivo Javier Alarcón, Miguel Herrera declaró que Roger Martínez ya no será tomado en cuenta y explicó los motivos.

“No es un mal chavo, yo no tengo nada contra Roger pero sí a todos nos molesta que quiera irse de una institución buena. El torneo pasado yo le dije, está bien, yo puedo manifestar que tu tienes ganas de volver a Europa, pero rompela aquí y va a venir a buscarte todo mundo. Él está entrenando al parejo con nosotros todo el tiempo, pero no va a ser tomado en cuenta, en mi cabeza no está Roger. Ya no hay marcha atrás, esta es una decisión que se tomó de la cabeza de esta institución, el que no quiera estar no va a estar y si llegan por él, les abrimos los brazos”

Revive este momento en el 9:23 del siguiente video:

El Inter Miami de la MLS presentó una oferta formal para llevarse a Roger Martínez, pero el delantero la rechazó, pues no quiere jugar en el futbol de Estados Unidos, sino en el de Europa.