Cuerpo deteriorado: así se encuentra Michael Schumacher seis años después de su accidente

View this post on Instagram

Michaels Sieg auf dem Hockenheimring am 25. Juli 2004 war sein elfter Sieg im zwöften Rennen der Saison 2004 – Höhepunkt der Ehe Schumacher und Ferrari. Insgesamt holte Michael in Hockenheim vier Siege. Sein Sohn Mick wird am kommenden Wochenende beim Deutschland-Grand-Prix 2019 den Ferrari F2004 sowohl Samstag als auch Sonntag zum ersten Mal für einige Runden fahren. @mickschumacher @f1 @scuderiaferrari Michael's victory at the Hockenheimring on 25 July 2004 was his eleventh victory in the twelfth race of the 2004 season – the culmination of the marriage of Schumacher and Ferrari. Michael clinched a total of four victories at Hockenheim during his career. His son Mick will drive the Ferrari F2004 this coming weekend, both Saturday and Sunday, for the first time for several laps at the 2019 German Grand Prix.