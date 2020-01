Perro abandonado por su cara rara conquista las redes sociales mientras busca un hogar definitivo

Jubilee ha estado en el refugio por más de un año y medio buscando quien la adopte

Una perrita husky que fue abandonada por su aspecto “extraño” ahora busca un hogar definitivo donde le den mucho amor.

Jubilee, un husky de cuatro años, vive actualmente en un refugio de animales en Nueva Jersey. La perrita fue abandonado por un criador que dijo que no podía venderla porque se veía rara.

Si bien su rostro es inusual para un husky, sus ojos están un poco más juntos y le dan una expresión curiosa y original, Jubilee sigue siendo absolutamente adorable.

Lamentablemente, parece que esta perrita tan adorable todavía no ha encontrado una familia y sigue en el centro Husky House, el refugio de rescate en el que se encuentra actualmente. La última información que tenemos sobre el animal es que que no se han recibido muchas solicitudes de adopción para el pobre cachorro.

Por suerte, todo esto cambió después de toda la atención que recibió en redes sociales, donde subieron imágenes suyas y todo el mundo compartió y comentó.

Esto decía el post:

Mi nombre es Jubilee, soy una perrita husky de 4 años que ha estado en Husky House durante mucho tiempo. Vengo de un “criador” que no podía venderme porque dijo que era “rara”. Los perros esquimales son perros de aspecto majestuoso y no sé por qué no me parezco a ellos.

Desearía ser hermosa para que alguien me quisiera.

Me gusta estar con otros perros, pero no me gustan los gatos. Amo a las personas, pero soy un poco tímida porque la mayoría de las personas se ríen de mi aspecto.

¿Nadie quiere un husky de aspecto gracioso? Desearía tener una familia propia que pudiera amarme a pesar de que no soy bonita.

Husky House esperaba que su publicación le consiguiera a Jubilee una buena casa para siempre. El refugio informó de que es buena con otros perros y personas, pero recomendó que no viva en hogares con niños pequeños, animales pequeños, gallinas o gatos.

También era importante que su nueva familia tuviera paciencia con ella, ya que es un poco tímida y miedosa.

Así fue, el post y las fotos dieron resultado y Jubilee ya tiene un hogar definitivo.