5 tips que te harán ganar más dinero en propinas

Mencionar el nombre de los clientes, es sólo una de las estrategias que te ayudarán a ganar más propinas

Trabajar como mesero en un restaurante podría ser mucho más redituable si tienes idea de cómo hacer para que los clientes te dejen mejores propinas. Afortunadamente, existen algunas estrategias que te podrían ayudar a cumplir esta meta.

¡Sigue leyendo y descubre cómo ganar más!

1–Personaliza tu apariencia

Tu trabajo como mesero puede requerir que uses uniforme, pero eso no quiere decir que no puedas personalizarlo añadiendo algunos accesorios. Esto podrá destacarte de entre los demás trabajadores, lo que podría motivar a los clientes a darte más propina.

De hecho, hubo un estudio en donde las camareras recibieron un 17% más de propinas cuando usaban flores en el cabello, según se informó en el portal The Penny Hoarder.

2–Sé entretenido

En un estudio que se hizo en Nueva Jersey se descubrió que cuando las meseras les daban a los clientes tarjetas con adivinanzas escritas en ellas sus propinas aumentaban en un 19% o hasta un 22%, en promedio.

Lo mismo sucedió en los restaurantes franceses donde los meseros les daban a los clientes una tarjeta con una broma escrita.

3–Usa los nombres de los clientes

Hubo otro estudio en donde se descubrió que los meseros recibían más propinas cuando les agradecían a los clientes por haber ido al restaurante mencionando su nombre.

Por ejemplo, al regresarles las tarjetas de crédito o sus facturas, los meseros les decían: “Gracias, Señor Smith”, y de esta manera obtenían mejores propinas que los que no mencionaban el nombre del cliente.

4–Trabaja en lugares caros

Debes recordar que tu propina se verá afectada por el monto de la factura final, ya que los clientes suelen dejar dinero a los meseros tomando en cuenta todo lo que gastaron en sus alimentos y bebidas, de acuerdo con Tech Money Fit.

5–Trabaja en lugares muy concurridos

No sólo debes fijarte en que el lugar sea caro, pues esto no te servirá de nada si van pocas personas. Por eso, también tienes que procurar trabajar en un sitio a donde vaya mucha gente. Recuerda que servir al doble de personas, significa que recibirás el doble de propinas.

