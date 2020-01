‘Impeachment’: Abogados de Trump atacan duro a Biden. Él presume de protagonizar juicio

Biden afirma Trump tiene miedo de competir contra él en las elecciones de este 2020

El equipo legal de Donald Trump en el juicio político que se celebra en su contra en el Senado ha focalizado la defensa del presidente en el ataque del exvicepresidente Joe Biden y de su hijo Hunter. El ahora candidato demócrata está en el centro de la polémico ya que lo que se pone sobre la mesa es si el presidente abusó de su poder al presionar Ucrania para que investigara a su rival político y a otros demócratas.

En su presentación durante la tarde de este lunes, la abogada Pam Bondi justifica que Trump haya presionado al país del este de Europa diciendo que lo único que hizo el presidente fue “presentar su preocupación”. La ex fiscal general de Florida preguntó por qué el informe de los fiscales demócratas decía que las afirmaciones sobre los Biden no tenía fundamento.

“¿Por qué invocaron a Biden o a Burisma más de 400 veces?”, cuestionó la defensa de Trump desde la tribuna. Ella misma respondió que los demócratas “están diciendo que el presidente debe ser sometido al juicio político y destituido de su cargo por “presentar su preocupación“.

Bondi instó a los demócratas a demostrar que Trump no tenía fundamento para solicitar que se investigara a Joe Biden y a su hijo Hunter. La abogada habló también de la tarea que tenía el exvicepresidente Biden de hacer frente a la corrupción en 2014, justo antes de la designación de Hunter Biden como miembro de la junta directiva de la compañía de gas natural Burisma.

No obstante, no hay mucha evidencia que respalde la afirmación de Trump y de su abogado Rudy Giuliani. Ambos fueron quienes apuntaron a una supuesta ayuda del exvicepresidente Biden para que su hijo consiguiera el alto cargo en Burisma. Bloomberg News ha informado que la investigación sobre Burisma estaba inactiva cuando Biden pidió medidas severas contra la corrupción. El entonces fiscal general ucraniano dijo a la agencia que no había encontrado evidencias de irregularidades por parte de Biden. Por su parte, PolitiFact no encontró pruebas para “apoyar la idea de que Joe Biden abogó [por] los intereses de su hijo”.

Reacción de Biden

A su llegada a un evento político este mismo lunes, Biden se refirió a Donald Trump y al juicio político en su contra. “Recordemos una cosa: por qué el hombre está siendo juzgado […] Tenía miedo de competir contra mí“, dijo el candidato demócrata en referencia a las elecciones presidenciales de este 2020. Biden se apunta así un éxito político en el proceso de destitución a pesar que él se opuso en un principio a someter al presidente y de que lo más seguro es que no prospere en el Senado, con mayoría republicana.