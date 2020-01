5 aspectos que inmigrantes deben a tomar en cuenta sobre “carga pública” de USCIS

¿A quiénes afecta? ¿Qué ayudas sociales generan puntos negativos a los inmigrantes?

Luego de que la Suprema Corte avalara, por ahora, la aplicación de la regla de “carga pública”, los inmigrantes deberán estar atentos a la solicitud de beneficios migratorios, ya que los oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) considerarán estos lineamientos para cualquier extensión de estancia en el país, además de Residencia Permanente.

1. A quiénes impacta

La regla retoma la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés) para dejar claro que un inmigrante será inadmisible por “carga pública” y, por lo tanto, “(1) no es elegible para una visa, (2) no es elegible para la admisión (de ingresar a los Estados Unidos) y (3) no es elegible para el ajuste de estatus (o “green card”). La autoridad establece que cualquier extranjero podría ser objeto de la normativa si, en opinión de los oficiales migratorios, es probable que en cualquier momento se convierta en una carga pública para EEUU. Ejemplos de aplicación:

Peticiones familiares (padres y hermanos con Formulario I-30)

Extensión de estancia (a quienes tienen visas laborales, por ejemplo)

Peticiones de Residencia Permanente por trabajo (Formulario I-40)

2. A quiénes NO APLICA

Los únicos permisos de estancia en el país y visas que fueron expresamente descartados de la aplicación de la regla son: refugiados, asilados, solicitantes o portadores de visa T o visa U, personas protegidas por violencia doméstica (VAWA) y los Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, en inglés).

3. Cuándo aplica

El USCIS no ha definido una fecha exacta de aplicación y afirma esperar “el mejor momento” para hacerla efectiva. Es decir, puede ser en unos días o semanas. También determinará su aplicación, para descartar que no es retroactiva, para aplicaciones actualmente en proceso.

2/2 Planificamos implementar esta regla en su totalidad en 49 estados y estamos seguros de que ganaremos el caso en sus méritos”. — USCIS Español (@USCIS_es) January 28, 2020

4. Los programas

Son varios los programas de ayuda social que contempla la norma. La autoridad divide en dos los beneficios: los monetizables, como cupones de comida (SNAP), apoyos de vivienda y asistencia de alquiler; y los no monetizables, como Medicaid, Parte de Medicare y vivienda subsidiada. Hay una larga lista de ayudas que se integran y afectarán a un inmigrante. Entre los programas que serán un problema están SNAP, Medicaid en casi todos sus casos, Asistencia de Vivienda bajo el Voucher de Elección de Vivienda (HCV), asistencia de alquiler basada en proyectos, y otras formas de vivienda subsidiada, SSI, TANF, asistencia general, entre otros.

5. ¿Todos los inmigrantes son afectados?

De entrada, la decisión de la Corte –que no es permanente– se aplicará en 49 entidades, salvo Illinois, donde la decisión de un juez para esa entidad determinó suspenderla, aunque no cancelarla. Abogados y expertos insisten a los inmigrantes que el hecho de haber solicitado una ayuda social no califica a un inmigrante para ser afectado por la regla. Es importante consultar con un abogado para que conozca el caso en particular. Cabe mencionar que la definición de “carga pública” implica que un inmigrante ha solicitado apoyos durante 12 meses en un periodo de tres años.