Ocho meses varados en Tapachula: el limbo de los haitianos

Sin papeles, sin hablar español y sin servicios de salud pública

MéXICO – Caravanas van y caravanas vienen, pero ellos siguen ahí varados, sin papeles, sin hablar español y sin servicios de salud pública. Son alrededor de 4,600 migrantes haitianos que esperan por la resolución de sus casos en Tapachula, en la frontera sur del país: se quieren quedar en México porque prevén un rechazo de Estados Unidos.

“No queremos que nos regresen a Haití”, dice Junior Luis en entrevista telefónica con este diario después de ocho meses de permanecer en el limbo.

Como muchos de su comunidad, llegó hasta la capital del estado de Chiapas tras una peripecia por todo el continente Americano. Emigró a Brasil para emplearse en el campo por alrededor de 90 dólares al mes y, después de cinco años dejó ese empleo para seguir adelante hacia el norte entre una oleada de haitianos que tenían esperanzas de ganar más por su trabajo.

“Allá te pagarán eso, pero por un día”, le decían.

Para inicios de otoño del año pasado ya estaba en México, sin saber que las reglas del juego habían cambiado y la política de detener la inmigración indocumentada era el pan de cada día con una agravante: el color de su piel lo delataba en todas partes a diferencia de los estadounidenses. “Si avanzábamos un poco nos veían, nos detenían, nos preguntaban y nos llevaron a la estación migratoria y no tuvimos opción que pedir asilo o visas por razones humanitarias”.

El problema ahora, en 2020, es que no se las han dado. Junior, como los otros miles que se encuentran en campamentos vigilados por oficiales del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, están atrapados en una espiral de pobreza.

No comen bien, ni viven bien porque no tienen dinero. Y no tienen dinero porque cuando salen a buscar trabajo les piden documentos de legalización en el país. Por eso se les ve deambulando por el centro de la ciudad vendiendo frituras, aguas, refrescos…

“Es mentira que se les esté atendiendo, no hay fuentes de trabajo y en los hospitales los rechazan también por no tener papeles mexicanos (aunque la Ley de Migración diga que deben ser atendidos en salud y educación independientemente de su condición migratoria)”, denuncia el activista Wilner Metelus, Presidente del Comité Ciudadano en defensa de los Naturalizados y Afromexicanos.

Metelus se reunió en días pasados con el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. “Prometió que va a dar residencia permanente a los 4,600 mexicanos que están varados en México, según cifras de la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado). “Pero el programa para regularizarlos está suspendido y hay quienes tienen 10 meses en espera y les dieron cita hasta mayo y podría complicarse con las nuevas caravanas de centroamericanos”.

Aún con todos los retrasos, los haitianos tienen fe: mejor México que en su país donde 10 meses después del terremoto que hundió su economía ésta no se recupera. Los que quedan en Tapachula se aferran: a veces hacen marchas de protesta por la falta de atención mínima, pero luego vuelven a esperar. “Nos pueden echar a escondidas como ya han deportado a otros”, precisa Junior Louis.

A los pocos días de su llegada a Tapachula, agentes del INM se llevaron a muchos de sus compatriotas. Entre ellos, a Monesse Saint y dos de sus niños cuando ella acaba de tender la ropa en el área de lavaderos de un albergue. Monesse trataba de explicar que los pequeños habían nacido en Brasil, pero no le entendieron y deportaron a Haití a la familia.

“No queremos problemas, pero no sabemos hasta cuando podremos aguantar en estas condiciones”, observa Junior Louise. “Es como si perdieras la vida poco a poco”