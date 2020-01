Yuya nada como una sexy sirena bajo el mar 

View this post on Instagram

Estos días fueron nuevos días, me refiero a que estoy viviendo cosas nuevas que me sacan de mi zona de confort en todos los aspectos y está bien. Está bien tener miedo, está bien desconocer, está bien no tener el control de todo, está bien no sentirme bien y está bien sentirme bien. Así que en conclusión, TODO ESTÁ BIEN. Acepto mi presente tal cual como es, lo tomo y lo abrazo como el mejor regalo que es el presente. Esta foto linda es de mi primera vez en Bacalar, el lugar que se convirtió en el mejor de los paraísos que han visto mis ojos. Me quede en @centroholisticoakalki un lugar hermoso rodeado de TODO LO QUE ESTÁ BIEN. Cumplí récord de días sin bañarme en la regadera y no usé ningún producto sobre mi cuerpo, no sé quería contarlo también je 🙂.