El condado de LA busca expandir servicio para mujeres

Las doulas ayudan a madres, bebés y familias antes, durante y después del parto

Cuando el duque y la duquesa de Sussex, conocidos previamente como Príncipe Harry y Meghan Markle, anunciaron el embarazo y luego nacimiento de su primer hijo, incluyeron en la información al público que utilizarían los servicios de una “doula” para asistir a la futura madre.

El concepto de una persona que asiste a la madre, o doula, no es algo nuevo, y sus numerosos beneficios han sido confirmados por estudios y expertos. Y sin embargo, hasta ahora, este beneficio no estaba al alcance de todos.

Esta semana, la Junta de Supervisores aprobó una moción, creada por la supervisora Hilda Solis y co-creada por el supervisor Mark Ridley-Thomas, que dirige a los departamentos del condado de LA a buscar fondos para expandir los servicios de doulas para mujeres embarazadas con Medi-Cal, mujeres en prisión, y a miembros de la población con embarazos de alto riesgo que no cumplen los requisitos para recibir Medi-Cal.

“El acceso a una atención médica de alta calidad no debe depender de los ingresos de una mujer o su condición socioeconómica, y estoy comprometida a eliminar estas disparidades en la atención médica mediante la expansión de los servicios de atención ‘doula’”, dijo la supervisora Solis en referencia a la moción. “Doulas capacitan a las mujeres para que puedan comunicar sus necesidades a sus proveedores médicos, lo que a su vez resulta en familias más saludables. Todas las madres y niños, independientemente de su raza o etnia, tienen el derecho humano a una atención médica de alta calidad”, agregó la supervisora.

Doulas, comadronas y otras amigas

Básicamente, una doula es una persona capacitada para brindar asesoramiento, información, apoyo emocional y comodidad física a una madre antes, durante y justo después del parto. Las doulas han existido desde tiempos inmemoriales. La palabra deriva del antiguo griego y originalmente significaba “esclava”. En ese entonces, las esclavas asistían a sus amas durante el embarazo. En EEUU, el término se desarrolló en la década de los 60, resultado de la preferencia de las mujeres de la época a tener un parto natural y sin medicación.

“La doula es la mujer que asiste a la mamá de manera sicológica, emocional y educativa”, explicó Verónica Hinojosa- Stang, doula por 19 años y especialista en servicios de post-parto y cuidado de recién nacidos.

En la actualidad, el término “doula” no está limitado al servicio de las madres, y se utiliza por ejemplo para aquellas personas capacitadas que asisten a pacientes luego de una cirugía, entre otros, explicó Hinojosa.

Beneficios del servicio

“Los niños no vienen con un manual bajo el brazo. Parte de la labor de las doulas es informar y educar a la madre para que sepa qué esperar. También es importante involucrar a los padres, para que ayuden y sepan cómo actuar cuando la madre está lidiando con el dolor”, señaló la experta.

El apoyo de las doulas disminuye las probabilidades de que las madres necesiten medicamentos durante el parto. La asistencia de las doulas también reduce las probabilidades de mortalidad infantil, especialmente entre las mujeres afroamericanas y sus bebés.

“Está bien documentado que los afroamericanos tienen tasas desproporcionadamente altas de mortalidad infantil y materna en todo el país, así como en el condado de Los Ángeles”, dijo el supervisor Ridley-Thomas, co-autor de la moción. “Creo que aumentar la cantidad de doulas certificadas y de alta calidad y hacer que sus servicios sean asequibles para quienes más los necesitan conducirá a una reducción de estas muertes innecesarias y evitables”.

Según un reporte de 2018 del Departamento de Salud Pública de California, más del 41% de muertes de mujeres relacionadas al embarazo son prevenibles.

Reportes coinciden en señalar que las doulas juegan un papel clave en el aumento del número de nacimientos infantiles saludables, especialmente entre mujeres inmigrantes, con acceso limitado a una atención médica de calidad. Los estudios han demostrado que las mujeres que recibieron apoyo de una doula durante el trabajo de parto tenían menos probabilidades de tener una cesárea, disminuyendo así el riesgo de mortalidad materna.

Doulas y latinas

“Las mujeres latinas somos muy cabr…. A la fuerza, la sociedad nos obliga a ser fuertes, somos como la Pachamama, creemos que lo podemos todo”, indicó Hinojosa, inmigrante de Perú. “Muchas latinas que viven en EEUU tenemos esa misma idea. Muchas tienen maridos que no ayudan. Para ellas, contar con el apoyo de una doula sería un lujo. Por eso, esta moción para cubrir el servicio para mujeres de bajos recursos es tan importante”, reflexionó. La doula dio el ejemplo de la “depresión post-parto”.

“Después del parto, la vagina, los pezones, todo duele. Las nuevas madres no pueden dormir y muchas incluso tienen que lidiar con maridos que esperan que los atiendan. Como para no deprimirse. Pero cuando las madres saben qué esperar, cuando la doula la asesora y guía con respecto el amamantamiento, le da masajes para calmar los dolores, o cuida al bebé para que la madre pueda descansar, entre otras cosas, no se deprimen. Todas las madres, sin importar su situación económica, se benefician con este servicio”.

Hinojosa es madre soltera, con una licenciatura en educación, y fue su pasión por los bebés lo que la llevó a seguir esta carrera. En la actualidad, Hinojosa ofrece cursos entrenamiento y certificación a otras latinas interesadas en convertirse en doulas. El próximo entrenamiento comienza en marzo.

En busca de fondos

La moción de esta semana dirige al Departamento de Salud Pública, junto a otros departamentos, a producir un informe de 90 días que describa los flujos de financiación que podrían expandir los servicios de doula para mujeres de color de ingresos medios, mujeres encarceladas y mujeres que no cumplen los requisitos para recibir Medi-Cal.

Para más información puedes visitar:

Oficina de la supervisora Hilda Solis https://hildalsolis.org/

Baby Nurse and Doula Services: https://babynurseanddoulaservices.com/