La esperanza de vida en Estados Unidos aumenta, y, ¡los latinos viven más!

El alza responde a una disminución de las tasas de muerte por cáncer y por sobredosis de drogas

La esperanza de vida de los estadounidenses aumentó en 2018 después de cuatro años de tendencia a la baja, debido a una caída en las muertes causadas por cáncer y drogas, según el reporte publicado este jueves por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Un bebé nacido en ese año tiene así una esperanza de vida de 78 años y 7 meses en promedio. En el caso de las mujeres, la esperanza de vida es de 81 años y 1 mes, mientras que para los hombres el cálculo es de 76 años y dos meses.

Desde 2014, cuando la expectativa promedio era de 78,9 años, esta cifra había mostrado solo bajas: 78,7 en 2015 y 2016, y 78,6 en 2017.

El informe de 2017 también daba cuenta que los hispanos en Estados Unidos viven más años que las personas blancas o afroamericanas. Según ese reporte, su esperanza de vida rozaba los 82 años, cifra que también venía a la baja desde 2014.

Esta es la primera vez desde ese año que la esperanza de vida se alarga, aunque el aumento sea de solo por un mes.

La explicación para esta alza está en la disminución de las tasas de muerte por cáncer y por sobredosis de drogas. “Esperemos que esta alza continúe”, dijo el encargado del reporte, Robert Anderson.

Por décadas, la esperanza de vida en Estados Unidos estuvo al alza, aumentando algunos meses cada año. Sin embargo, desde 2014 a 2017 se estancó e incluso disminuyó, debido al aumento de muertes por sobredosis y suicidios.

Los casos de gente que se quita la vida siguieron en aumento en 2018, así como las muertes por gripe o neumonías. Pero la disminución de muertes por cáncer o abuso de drogas fue lo suficientemente significativa para elevar la esperanza de vida, según el reporte que se dio a conocer este jueves.

La peor esperanza de vida entre países desarrollados

Los expertos, sin embargo, llaman a la prudencia a la hora de ver las cifras. “El aumento de la esperanza de vida es estadísticamente significativo. Sin embargo, no podemos sacar conclusiones basadas en un cambio de un año a otro. La tendencia general sigue mostrando que los estadounidenses tienen la esperanza de vida más baja comparado con otros países de altos ingreso”, dijo Anderson a la cadena NBC.

El promedio de esperanza de vida entre los 36 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, en inglés) está sobre los 80 años. Incluso con el aumento, Estados Unidos está bajo esa cifra.

Un reporte del Fondo Mancomunado que se publicó también este jueves, entrega una perspectiva global sobre el estado de la salud de Estados Unidos comparándola con otros países desarrollados.

Entre otras conclusiones, el informe pone a este país en el último lugar de esperanza de vida, es el que más gasta en salud, con la tasa de suicidios más alto y con la más alta tasa de obesidad.

Otras conclusiones del reporte

El cáncer es la segunda causa de muerte en Estados Unidos, con cerca de 600,000 casos al año. Entre 1991 y 2017, la cifra de muertos por este tipo de enfermedades disminuyó un 29%.

“Estoy un poco sorprendida de que este ritmo continúe”, reconoció Rebecca Siegel, investigadora de la Sociedad Americana del Cáncer. Parte de la mejora en las tasas, explica, se debe a que hay menos fumadores y mejores tratamientos.

En el caso del abuso de drogas, la tasa de muerte por esta razón cayó un 4% desde 2017, bajando el número de casos a 67,400. Si bien las muertes por uso de heroína y analgésicos cayó, los fallecidos por abuso de otras drogas, como la cocaína, metanfetamina y el fetanilo, siguen en aumento.

Katherine Keyes, investigadora de la Universidad de Columbia, afirma que es todavía una crisis. “Pero el hecho de que hayamos visto por primera vez que no hubo un incremento (en el promedio) es alentador”, afirmó a la agencia de noticias The Associated Press.

Según el reporte, en todo 2018 murieron 2.8 millones de estadounidenses. Eso es cerca de 26,000 más que en 2017. Sin embargo, la disminución de la tasa de muerte se explica por el crecimiento de la población.

Entre otros hallazgos del estudio destacan:

El ataque cardíaco sigue siendo la principal causa de muerte en Estados Unidos, aunque la tasa de fallecidos cayó menos de un 1%

La tasa de muertes también cayó para accidentes cerebrovasculares, Alzheimer, enfermedades respiratorias crónicas y lesiones no intencionales, donde se incluye el abuso de drogas.

Los estadounidenses que tenían 65 años en 2018, tienen una esperanza de vida de otros 19 años y seis meses, en promedio.

La mortalidad infantil cayó más de 2%, es decir 1 de cada 177 nacimientos.

La tasa de suicidios es la más alta desde 1941. Cerca de 14 personas se quitan la vida por cada 100,000 habitantes.