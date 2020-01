Belinda hace arder Instagram con un profundo escote 

View this post on Instagram

A partir de hoy soy María uno de los personajes más importantes en mi carrera, es la primera vez que hago teatro 🎭 y no les miento ha sido un gran reto para mi en todos los sentidos… Tenía mucho miedo al principio, pero hoy estoy más segura que nunca!!! Estoy tan orgullosa de este proyecto que hemos construido todos juntos @alexgouboy @hnmpl_mx @yahirmusic @erresuarez @david_carrillo_crespo @soydaimusic @carmensarahimx mucha 💩!!!