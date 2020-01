La Víbora: Vas bien, Ninel Conde, por el camino de Cirugía Méndez

A nuestra serpiente chismosa le preocupan las muchas operaciones y arreglos que se ha hecho la artista mexicana

Hola, víboros, espero que ya estén un poco más repuestos por la repentina muerte de Kobe Bryant y su hija. Yo, aunque no lo crean, tengo corazón, y sentí muy feíto por lo que le pasó a Kobe y a todos los que iban con él en el helicóptero. Pero la vida sigue, y este suceso no va a impedir que mi labor de destilar veneno siga su curso, ¿entiendes, Ninel Conde?

Mencionó al Bombón Asesino porque ella quiere que sus haters la dejen de seguir si la van a estar criticando. Yo, ni la sigo y no pienso dejar de criticarla, pero porque hay razones de más para hacerlo: se está poniendo más fea que Cirugía Méndez, y al paso que va, quedará peor que Lyn May, quien por cierto está como para inspirar la película de terror más espeluznante de la historia. No entiendo cómo es que Guillermo del Toro no ha creado un monstruo basado en este esperpento.

Pero volviendo al tema del Bombón, fíjense que hace unos días grabó un video en su casa y cuando lo publicó nadie puso atención al mensaje, pero sí a la cara hinchada y deforme de Ninel. De verdad parecía un clon de Lyn May, con 120 años menos, por supuesto. Ya se imaginarán los comentarios que escribieron otros más víboros que yo: que qué desfigurada se veía, que para qué se hace tantas cirugías, que qué horrible y cosas por el estilo.

Pero eso no es lo más impresionante de la situación. Lo que me dejó con la boca abierta fue la respuesta que dio la “artista” a sus seguidores. Dijo que, en primer lugar, grabó el video en su baño –lindo lugar para hacer un video, ¿no les parece?–, con una luz no adecuada, y que si se veía hinchada era porque estaba tomando un medicamento que contiene cortisona, lo que ocasiona que el cuerpo retenga líquidos. Y remató cuando aseguró que nunca se ha hecho nada en la cara. O-maigá, ahí casi me caigo al piso de la risa.

¿Alguien le cree que no tiene cirugías en el rostro? ¿De verdad pensará que nos chupamos el dedo? Pero si basta ver las fotos del Bombón de hace 20 años para que nos demos cuenta de lo insípida e insignificante que era. Tenía la nariz aplastada y no tenía pómulos.

Del cuerpo ni hablo porque no termino con la lista de las veces que se ha metido cuchillo. Su “arreglo” reciente más notorio son los labios, que parecen como de pico de pato. Lo siento, pero eso no se puede ignorar. Al menos yo no puedo porque se está poniendo más fea que Cirugía Méndez, otra que mientras más se hace, más se parece a la novia de Chucky, ¿no les parece?