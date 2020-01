¿Pobres? América dice que sí tiene plata para bombazos

“No es que el América no tenga dinero, hay de sobra”, dijo el ‘Piojo’ Herrera

Durante una conferencia de prensa el entrenador del América, Miguel ‘Piojo’ Herrera dijo que la llegada de jugadores al América con poco renombre no significa que el equipo carezca de poderío económico para contratar “bombazos”, sino que la apuesta va por gente joven.

“No es que el América no tenga dinero, hay de sobra por todo lo que se ha vendido. No buscamos ‘bombazos’, nuestra apuesta es ir por jóvenes con mucho talento, con determinación, con proyección y mañana verlos en otro lado”, señaló.

🎙️ | Conferencia de Prensa con @MiguelHerreraDT "América no compra jugadores para venderlos, pero este año fue suigéneris. Estamos haciendo bien las cosas a nivel contratación y lo que hacen en la cancha” pic.twitter.com/T4Z3bqWnfc — Club América (@ClubAmerica) January 31, 2020

El “Piojo” dejó en claro que América no compra jugadores para venderlos, “pero ha sido algo sui generis quiere decir que estamos haciendo bien las cosas”.

“Cuando llegó Guido (Rodríguez) a México tenía 21 años, (Santiago) Cáseres tiene 22, el otro (Sebastián) Cáceres tiene 20, no nos equivocamos tanto en las contrataciones, darles ese beneficio de la duda, el año pasado (Federico) Viñas terminó vitoreado por la tribuna”, apuntó.