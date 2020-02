Reacción del padre víctima de matanza de Parkland a discurso de Trump provoca su expulsión

Fred Guttenberg tuvo que pedir perdón por su actitud en el Estado de la Unión

Fred Guttenberg, que perdió a su hija en el tiroteo escolar en Parlank, Florida, pidió disculpas este miércoles después de que su reacción a las palabras de Donald Trump en el Estado de la Unión provocaran su expulsión del Congreso.

Cuando el presidente habló de proteger el derecho a las armas, el grito de Guttenberg se pudo escuchar en el lugar desde el que el orador hablaba. Rápidamente, un oficial de la policía vestido de paisano lo sacó de la Cámara de Representantes, donde se celebraba el acto.

Una vez acabado el discurso del Estado de la Unión, el hombre tuiteó: “Esta fue una noche dura. Interrumpí el Estado de la Unión y me detuvieron porque dejé que las emociones se apoderaran de mí. Solo quiero tener la capacidad de hacer frente a la realidad de la violencia armada y no tener que escuchar mentiras sobre la 2A [segunda enmienda], como sucedió esta noche”.

“Dicho esto, no debería haber gritado”, continuó. “Estoy agradecido por el abrumador apoyo que he recibido. Sin embargo, debo una disculpa a mi familia y amigos. He intentado llevar con dignidad todo este proceso y lo haré mejor mientra persigo la seguridad [en el uso] de las armas“.

El gobernador de California, Gavin Newsom, respondió a su disculpa mostrándose “agradecido de llamarte aliado… Gracias por tu activismo. Sé que Jaime estaría orgullos”.

También en Twitter, Guttenberg dio las gracias a Nancy Pelosi, quien lo invitó al Estado de la Unión. “No puedo agradecerte los suficiente tu compromiso con los temas más importantes para los estadounidenses y con el tema más importante para mí sobre el tratamiento de la violencia armada”, escribió el activista a la portavoz de la Cámara baja.